li punti saluta il torneo il tempio sogna ancora 

Li Punti 1

Tempio 3

Li Punti (4-4-1-1) : Pittalis (1' st Lopez); Manca, Ikekpolor, Serra, Cirotto; McPhee (41' st Nulvesu), Barbieri, Dieni (35' st Delogu), Sechi (17' st Silanos); Castigliego; Murgia. In panchina Quadu, Fresu, Dettori. Allenatore Salis.

Tempio (4-2-3-1) : Amoroso; Malesa, Pinna (31' pt Arca), Sosa, Sanna; Thiam (13' st Bulla), Gomez; Sabino (17' st Solinas), Schinnea (28' st Donati), Aiana (39' st Zirolia); Liemichevsky. In panchina Careddu, Garau, Concu, Russo. Allenatore Giorico.

Arbitro : Spiga di Carbonia.

Reti : pt 33' Schinnea, st 10' e 50' Liemichevsky, 17' Cirotto.

Note : ammonito Cirotto; angoli 0-5; rec. 3'-5'.

Sassari. Capi chini ma occhi ancora vivi per il Li Punti dei giovanissimi nel saluto finale al Comunale, dopo sei stagioni, all’Eccellenza. Esulta il Tempio che mette altri tre punti in cascina, in ottica secondo posto, per la volata finale con il Monastir a +1.

Schermaglie fino al 15’ quando Sanna crossa con il contagiri per l’incornata di Sabino, parata di riflesso da Pittalis. Dieni suona la carica dalla distanza al 19’ e al 38’: prima conclude a fil di palo, poi scheggia la traversa. Al 33’ arriva il vantaggio stile beach soccer: doppio palleggio di Liemichevisky e assist per l’interno al volo di Schinnea, che sciuperà il bis di testa al 45’.

Raddoppio e tris son firmati dall’ex Liemichevisky (10’ e 50’) su rigore (fallo di Ikekpolor su Sabino) e ribattuta. Il gol della bandiera è di Cirotto al 19’ dopo un coast to coast, coadiuvato dal guizzante Silanos (classe 2008).

RIPRODUZIONE RISERVATA