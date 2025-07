«Li Punti poco attrezzato per la salvezza» 

Sassari. Contattarlo è difficile: zero social e app di messaggistica. Al telefono risponde poco e quando lo fa manda un telegrafico sms. Cosimo Salis è un allenatore sfuggente e dribbla le novità tecnologiche, come era solito fare da calciatore con un cambio di passo. Ma nel mondo reale ha una grande facilità di dialogo. Trovarlo è arduo ma la sua chioma bionda lo rende riconoscibile anche in lontananza, nel centro di Sassari. Nell’ultima stagione ha guidato il Li Punti in Eccellenza, retrocedendo.

Mister, è difficile trovarla.

«Capisco ( ride ), senza social è complicato. In questi aspetti sono rimasto un allenatore all’antica».

Che fa?

«Mi godo l’estate».

Deve eliminare qualche scoria dell’ultima annata?

«La scorsa stagione è stata difficile. A fronte di un campionato di livello con vere corazzate, sotto il profilo tecnico e soprattutto economico ci siamo ritrovati con una squadra meno attrezzata per raggiungere la salvezza».

Ripercorriamo il torneo.

«Siamo partiti a fari spenti, poi son rimasto molto sorpreso dalla nostra combattività e dall’umiltà in campo. La consapevolezza dei nostri limiti ci faceva stare attenti, soprattutto in fase difensiva. A metà stagione pensai potessimo essere la sorpresa. A dicembre eravamo ottavi, con soli 13 gol subiti. I migliori dopo Monastir e Budoni».

Cos’è girato storto?

«Tante variabili. Non uso l’alibi dei molti giovani. Pur non avendo l’obbligo dei fuori quota, son stati impiegati ragazzi sotto età come Silanos, un classe 2007. In campo davano tutto. C’è stato altro».

Cosa?

«Inizialmente avevamo una bella quadratura con Vulcano, Ortiz, Fusco, Formichelli che poi, per motivi che non commento, son dovuti andare via. Di una cosa son contento: dopo tutte queste difficoltà coi ragazzi ci siamo legati ancora di più. Per loro son rimasto un punto di riferimento».

Tanti rimpianti?

«Sì perché la rosa, assemblata con un budget ridottissimo, stava facendo bene prima che fosse smembrata. Poi gli infortuni degli uomini cardine: Salas, Centeno, Fresu, Dettori».

Le note positive?

«La crescita di giovani interessanti. Mi è piaciuto molto Giovanni Dieni, un 2005 arrivato dalla primavera dell’Olbia. Ha buone possibilità di andare avanti nel calcio».

Il futuro prossimo di Salis?

«Il calcio mi ispira e rilassa. Sto valutando, senza fretta. Non so dirle cosa farò da grande».

