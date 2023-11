Li Punti ok, tonfo Ferrini 

Ferrini 1

Li Punti 2

Ferrini (4-4-2) : Manis; Cogoni (32’ st Serrau), Bonu, Carboni, Mudu; Murgia, Aresu (10’ st Usai), Scioni, Mele (1’ st Sedda); Galloni (41’ st Putzolu), Figos. In panchina Murtas, Corona, Carta, Olla, Pusceddu. Allenatore Pinna.

Li Punti (4-3-1-2) : Pittalis; Olmetto, Serna, Cocco, Tuccio; Castigliego (39’ st Masala), Troisi (24’ st Malgari), Mastino; Pucinelli; Coulibaly, Rako (37’ st Lerech). In panchina Mannoni, Spano, Onali, Santoro, Ruiu, Cardone. Allenatore Salis.

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 19’ pt Coulibaly, 32’ st Pucinelli (r), 50’ st Usai (r).

Note : ammoniti Mudu, Castigliego, Carboni, Troisi, Cogoni, Serna. Recupero 2’ pt, 7’ st.

Colpaccio del Li Punti, che dopo un punto nelle ultime quattro partite si riprende alla grande battendo la Ferrini. Per i cagliaritani, con tanti assenti, prima sconfitta in campionato.

La gara

Nel primo tempo il Li Punti non concede quasi nulla. Al 2’ cross e rimpallo su Rako: palla fuori. Al 19’ il vantaggio, con Coulibaly servito in area che si gira sul centro-destra e incrocia nel palo opposto. La Ferrini, che protesta chiedendo rigore su tocco di mano da rimpallo definito non punibile dall’arbitro, reagisce solo su tiri da fuori come Scioni al 33’, deviato sul fondo. Nella ripresa la squadra di Pinna ha subito due occasioni con Murgia (gran tiro d’esterno a un passo dall’incrocio) e Galloni (colpo di testa alto). Ma il Li Punti resiste e al 27’ con Rako sfiora il raddoppio, bel tiro messo in corner da Manis. Alla mezz’ora mano di Cogoni e rigore, trasforma Pucinelli spiazzando Manis. Pittalis nega l’1-2 a Figos, poi nel recupero Serrau serve l’altro fuoriquota Putzolu per un nuovo rigore segnato da Usai. La Ferrini farebbe pure 2-2 un minuto dopo (96’), ma il pallonetto del 2006 Putzolu è in fuorigioco.

