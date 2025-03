Li Punti condannato dal Villasimius 

Li Punti 0

Villasimius 2

Li Punti (3-5-2) : Pittalis, Cirotto, Ikekpolor, Dieni, Serra, Manca, McPhee (18’ st An. Sechi), Barbieri, Murgia (33’ st Silanos), F. Oggiano (1’ st Guisse), Castigliego. In panchina Lopez, Al. Sechi, Fresu, Delogu, El Hayani, M. Oggiano, Dettori. Allenatore Salis.

Villasimius (3-5-2) : Gonzalez; Zeddai, Loi, Magnin, Vitale, Arnaudo, Argiolas, Melis (18’ st Valentini), Pucinelli (35’ sr Marci), Beugre (25’ st Miranda), Igene (25’ st Oli Oro). In panchina Sanna, Ganzerli, Fernandez, Mastino, Ragucci. Allenatore Manunza.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 44’ Arnaudo; st 18’ Melis.

Note : ammoniti Manca, Arnaudo.

SASSARI. Villasimius corsaro al Comunale di Sassari. Un gol allo scadere di primo tempo dell’ex Arnaudo e il raddoppio di Melis nella ripresa condannano il Li Punti (penultimo in classifica a -9 dall’Alghero terzultimo e dunque dai playout), giunto alla quinta sconfitta consecutiva. I sarrabesi, a quota 41 punti, agganciano l’Iglesias al quinto posto ma salutano i playoff: il Monastir secondo dista 19 punti a tre gare dalla fine e per giocare gli spareggi il gap non deve superare i 10 punti.

Se si somma un Li Punti rassegnato (la retrocessione è vicina) a un Villasimius poco aggressivo ecco una gara narcotizzata. Ritmi blandi e poca intensità. Fioccano gli sbadigli, pochi gli assoli. Gli ospiti, con maggiore qualità ed estro, quando spingono fanno male. Basta una sberla di Arnaudo con un gran tiro a giro da fuori area per l’1-0. Melis la chiude (18’ st) in diagonale.

