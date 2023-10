«Li ho visti uccidere Saman»  

Reggio Emilia. La paura che lo ha accompagnato tutta la vita non è svanita del tutto, ma alla fine della giornata è un po’ più lontana, ci è come passato attraverso. Il fratello di Saman ha avuto momenti di cedimento, anche di lacrime. Ma ha affrontato, soffrendo, il suo passato e la sua famiglia, le regole del processo italiano, le domande incessanti. «Voglio parlare, voglio dire la verità», l’intento espresso dal giovane appena seduto dietro al paravento nell’aula della Corte di assise di Reggio Emilia, prima di ribadire le accuse contro i genitori, lo zio, i due cugini.

Ha solo 18 anni, la stessa età della sorella quando venne uccisa e il suo corpo sotterrato in un casolare vicino a casa, a Novellara, nella Bassa. All’epoca, 30 aprile 2021, ne aveva sedici e le sue dichiarazioni sono i puntelli della Procura e dei carabinieri. L’eventualità che il ragazzo, spaventato dall’ipotesi di finire indagato per il delitto, decidesse di avvalersi della facoltà di non rispondere, è superata in pochi istanti. Nel primo round della sua testimonianza (che proseguirà venerdì) ripete le accuse, riferisce di aver assistito agli istanti precedenti all’assassinio. «Ho visto tutta la scena. Io ero alla porta. Mia sorella camminava, mio zio l’ha presa dal collo e l’ha portata dietro alla serra. Ho visto i cugini, solo la faccia». Il padre era lì, la madre guardava. «Avevo paura anche io di fare la stessa fine». L’udienza più attesa del processo ha avuto tratti e toni drammatici. Coperto, per non fargli incrociare lo sguardo del padre Shabbar, dello zio Danish e dei cugini Nomanhulaq e Ikram, risponde alle domande. Ad alcune questioni contrappone il silenzio, su altre ammette di essere confuso. E la presidente della Corte Cristina Beretti non gli concede di interrompere, dopo 7 ore di domande.

Il 18enne riferisce di una riunione dei familiari imputati, in camera, pochi giorni prima della scomparsa. «Mentre facevano i piani, io stavo sulle scale ad ascoltare, non tutto ma quasi. Ho sentito una volta mio padre che parlava di scavare». Chi faceva i piani? «Noman, papà, mamma e altri due, Danish e Ikram». Altra domanda: qualcuno ti aveva detto che Saman era stata seppellita? «Sì, Noman, gli avevo chiesto io, perché volevo abbracciare mia sorella». Poi l’ultima sera, gli ultimi momenti. Saman andò in bagno e quando uscì ci fu il litigio tra i familiari e la 18enne, che voleva andarsene. «Voleva fare la sua vita», ha detto il ragazzo.

