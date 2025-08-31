VaiOnline
Letteratura.
01 settembre 2025 alle 00:33

Lì, “Dove nessuno può vederti”, osano le parole di Giacomo Pisano 

La copertina è di Daniele Serra, illustratore amato da Stephen King 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le luci e le ombre di una città, l'eccitazione e l'inquietudine di un giovane che si affaccia a una nuova vita e si apre a nuove esperienze, la scoperta, l'amore e la paura. Sono gli ingredienti di “Dove nessuno può vederti”, il nuovo romanzo dell’artista cagliaritano Giacomo Pisano oggi in uscita per Camena Edizioni. Un lavoro sospeso nel tempo che si ispira al mood dell'800 tra noir, horror e gotico.

La storia

Protagonista del racconto è Dario Mameli uno studente che lascia Oristano per trasferirsi a Cagliari e frequentare l’Università col suo migliore amico. L'obiettivo è quello di laurearsi per poi frequentare un master a Torino. Ma il viaggio verso il suo sogno è segnato da nuovi incontri e nuove esperienze, in una città tanto bella quanto carica di mistero e pericoli che portano Dario a rischiare anche la vita.

I luoghi del cuore

«L'idea è nata qualche tempo fa passeggiando in quelli che definisco i luoghi del cuore della mia città», spiega Giacomo Pisano, «città con un patrimonio artistico e archeologico così interessante che non può non lasciare affascinati. Cagliari è una città particolare: sa accogliere e sa respingere. Il fatto di essere circondata dal mare è da una lato una protezione e dall'altro accentua la sensazione di isolamento che ci fa crescere come persone e alimenta il nostro senso di identità».

L’autore

Giacomo Pisano, giornalista pubblicista, laureato in archeologia medievale, curatore per oltre dieci anni nei centri comunali d’arte e cultura di Cagliari con “Dove nessuno può vederti” scrive una dichiarazione d'amore per la sua città. “Mi piacerebbe che chi legge il libro riesca a trovare curiosità per questo luogo», sottolinea, «magari potrebbe andare in esplorazione nei luoghi in cui è ambientato il romanzo per scoprire la tante meraviglie che abbiamo».

L’omaggio

Il viaggio horror-noir di “Dove nessuno può vederti” inizia già dalla copertina realizzata dall'illustratore e fumettista Daniele Serra conosciuto a livello internazionale per aver realizzato le copertine per i libri di Stephen King, Clive Barker e Joe R. Lansdale. Un'opera che l'artista cagliaritano ha voluto regalare a Giacomo Pisano in cui i protagonisti del libro resi quasi evanescenti dagli acquerelli sembrano venire fuori dalla copertina per avvolgere le strade di Cagliari in un abbraccio tra inquietudine e mistero.

La prima

Il libro sarà presentato al Teatro Massimo di Cagliari, l'11 settembre alle 19. L'autore dialogherà con l'editor di Camena Edizioni Andrea Fulgheri ( red. cult. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la guerra

Turisti israeliani a Olbia accolti da un sit-in di protesta

A Punta La Marmora sventola la bandiera palestinese 
Tania Careddu Giorgio Ignazio Onano
Energia

Mogorella, tutti in campo contro le batterie cinesi: «Saranno la nostra fine»

Il sindaco: «Il ricorso al Tar? Vedremo» Gli attivisti: «Attacco all’Autonomia» 
Lorenzo Piras
Il caso

«Magistrati killer, e la stampa li aiuta»

Musumeci all’attacco. L’Anm: ci delegittima, noi gli assassini li prendiamo 
L’emergenza.

Assalto delle vespe, chiude l’ex Vetreria

Invasione di sciami nell’area cani, accanto al bar e nel parco: trovato il nido 
Mauro Madeddu