«Li consideravo amici, mi hanno derubato» 

«Sono deluso e amareggiato, li conosco bene, avevano libero accesso a casa mia», dichiara Spiga, «non riesco a capacitarmene, continuo a chiedermi come sia stato possibile non accorgermi di quello che stava succedendo in casa mia. Negli ultimi anni sono spariti 170 pezzi, 80 sono stati recuperati dopo una perquisizione domiciliare condotta dai carabinieri, degli altri – probabilmente già venduti – non c’è alcuna traccia».

La sorpresa per il professor Giorgio Spiga è stata grande quanto dolorosa: i carabinieri hanno denunciato Giorgio e Vasco Portas, padre e figlio di Giba, che negli ultimi anni – approfittando della fiducia del pensionato – avrebbero rubato, stando alle accuse, reperti per un valore di 100mila euro.

A mettere nei guai i presunti ladri è stato il primo minerale con cui sessant’anni fa Giorgio Spiga, 81 anni, ha dato il via alla sua collezione: quel blocco di Smithsonite che falsi amici avevano nascosto nella propria auto dopo averlo prelevato dalla sua casa. La scena è stata immortalata dalle telecamere nascoste piazzate da Spiga su consiglio di un avvocato (Mauro Trogu) e a un investigatore privato (Luigi Carta).

Le telecamere

La delusione

Giorgio Spiga in passato aveva insegnato Matematica nelle scuole medie di Giba e come alunno aveva avuto proprio Giorgio Portas. Tra i due negli anni era nato un rapporto di amicizia, suggellato dalla passione comune per i minerali, che Portas e suo figlio collezionano a loro volta.

Giorgio e Vasco Portas nella casa di Poggio dei Pini del professor Spiga hanno svolto anche piccoli lavoretti, come il posizionamento di luci al led nelle teche dei minerali che le scorse settimane avrebbero permesso loro di aggirarsi indisturbati nella casa.

Il valore

Anglesite, Antimonite, Barite dell’Iowa e tanti altri minerali che provengono da ogni parte del mondo: difficile dare un valore a questo immenso patrimonio che agli occhi di un profano può apparire solo come un cumulo di sassi. «I minerali non sono come i francobolli e le monete – spiega Giorgio Spiga -, il loro prezzo è basato su quanto un collezionista è disposto a spendere per averli, non esiste un listino. Ho cominciato a nutrire qualche sospetto nei mesi scorsi, quando – facendo l’inventario della collezione – ho notato che qualche minerale mancava all’appello, da lì ho deciso di chiedere aiuto».

Alessandro Spiga, uno dei figli di Giorgio, racconta il finale di questa vicenda che lascia l’amaro in bocca: «Le immagini registrate durante una delle visite in casa nostra di queste persone dimostrano chiaramente come venivano sottratti i minerali da casa nostra. I due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato, purtroppo però mancano all’appello ancora molti minerali della collezioni di mio padre: la speranza è di poterne recuperare ancora degli altri».

