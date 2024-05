L’hotel sardo di Uss sparisce dall’elenco dei beni congelati 

Erano nello speciale elenco dei beni requisiti ai ricchissimi amici di Vladimir Putin, ma ora le quote della Luxury Sardinia Srl non sono più nella lista nera. Si parla di una consistente porzione della proprietà dello splendido hotel Don Diego, nel litorale di Loiri Porto San Paolo. Le quote, circa il quaranta per cento, sono la fetta della holding che fa capo ad manager russo Artem Uss, accusato di riciclaggio ed elusione dell’embargo Usa e Ue contro la Russia. Uss è da tempo nel mirino del Pentagono e il dipartimento di Stato Usa offre una taglia da 7 milioni di dollari a chi aiuta Fbi e Cia a catturare il manager di origini siberiane. Sì. perché Uss un anno fa è evaso da un appartamento di Basiglio, nell’hinterland di Milano, dove era ai domiciliari in attesa di estradizione. E ora fonti qualificate confermano che le quote sarde di Uss, insieme ad altre porzioni del suo cospicuo patrimonio, non hanno più le “ganasce” dello Stato italiano e dell’Ue. Così come invece succede per tutti i russi “listati” dall’Unione Europea (molti hanno ville e beni in Sardegna), perché colpevoli di essere amici e complici dell’uomo che ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa.

Artem Uss, 41 anni, dopo l’evasione viene colpito da un durissimo provvedimento del ministro dell’Economia e delle Finanze, il leghista Giancarlo Giorgetti. Un decreto congela la quota di proprietà della famiglia Uss nella holding che controlla l’hotel Don Diego di Loiri Porto San Paolo e altri beni. ll provvedimento voluto dal ministero a guida leghista è, però, a termine. Scaduto, non viene rinnovato e ratificato. Va detto che un anno fa Artem Uss non faceva parte del pacchetto sanzionatorio Ue, come, per fare qualche esempio, il ricchissimo Alisher Usmanov. Quindi, venuto meno il provvedimento di Giorgetti, le quote del Don Diego non sono più congelate. Va anche precisato che l’albergo non appartiene solo ad Uss e questo complicava molto l’applicazione delle sanzioni, nel mirino erano finite persone che niente avevano a che vedere con le scelte militari e politiche della Russia.

Di sicuro il caso Uss ha fatto infuriare gli Stati Uniti, per gli americani l’Italia è stata troppo morbida con il manager siberiano accusato di spionaggio. E gli Usa hanno perso le staffe ancora di più dopo la diffusione di notizie sulla esfiltrazione di Uss. L’operazione sarebbe stata organizzata da un ex militare italiano, da tempo residente a Mosca.

RIPRODUZIONE RISERVATA