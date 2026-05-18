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19 maggio 2026 alle 00:37

L’hotel Sacchi pronto a rinascere: operai al lavoro 

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L’alba di una nuova vita per lo storico hotel ristorante Sacchi di Nuoro potrebbe essere iniziata. Dopo anni di chiusura, nella struttura simbolo dell’Ortobene sono comparsi gli operai, segnale di un percorso che dovrebbe riportare in attività uno dei luoghi più rappresentativi della città. Gli interventi riguardano l’eliminazione di alcune opere abusive realizzate negli anni, tra cui la zona arrosti esterna costruita senza autorizzazioni e gli infissi in alluminio che chiudevano il porticato. Operazioni propedeutiche alla concessione in sanatoria e per completare l’iter con la tutela del paesaggio. Una volta concluso il percorso, la struttura sarà pienamente commerciabile. E già si fanno le ipotesi di investimenti privati per la rinascita dell’albergo-ristorante che per decenni ha rappresentato il simbolo dell’Ortobene e del turismo nuorese. Il Sacchi è l’unica struttura che nella Zps prevede un ampliamento volumetrico. Il progetto porta la firma dell’ingegnere Carlo Verachi. Il Sacchi, storica attività fondata dai fratelli Zenobio e Antoneddu Sacchi, pionieri del turismo cittadino, disponeva di 24 camere e di un ristorante capace di ospitare quasi 500 persone.

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