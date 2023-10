L’hotel Panorama venduto per 8,3 milioni 

L’hotel Panorama è stato venduto alla Iti Marina che fa capo all’imprenditore Piero Loi, per 8,3 milioni di euro, il 10 per cento in meno dell'importo stabilito nel primo incanto.

L’albergo di viale Diaz, circa 100 stanze con ristoranti e piscina, era di proprietà della società Sares ed era inserito in un concordato liquidatorio dopo aver incontrato difficoltà nella gestione.

Inaugurato nel 1982, era stato uno degli hotel di punta cittadini, frequentato dalle squadre calcistiche che affrontavano il Cagliari come da uomini d’affari e musicisti.

La Iti Marina è stata l’unica società a partecipare alla gara ed ha già versato la cauzione del 10 per cento – 830mila euro – richiesta dai liquidatori Roberto Dessì e Gianluca Fadda e dal commissario Matteo Deidda.

Il gruppo Iti, tra i maggiori nell’Isola, possiede 35 alberghi tra cui il Grand Hotel di Porto Cervo, il Club Hotel Cormorano a Baja Sardinia, il Club Hotel Baia Aranzos di Golfo Aranci, il Park Hotel Porto Istana, il Grand Hotel President Olbia. Nel sud dell’Isola ha recentemente acquisito dalla famiglia Nonne il Free beach di Costa Rei, zona dove possiede già il Marina Rey Beach Resort e il Spiagge San Pietro.

