L’Hotel Panorama finisce all’asta, prezzo di partenza: quasi 10 milioni 

La mazzata finale era arrivata con le restrizioni legate all’epidemia Covid, poi il concordato preventivo e la cassa integrazione per i dipendenti. Ora l’Hotel Panorama di viale Diaz sarà venduto all’asta per poco meno di 10 milioni di euro (9.766.025 euro).

I liquidatori nominati dal giudice Nicola Caschili (Roberto Dessy e Gianluca Fadda) hanno fissato per il 21 giugno alle 16.30, nello studio di Fadda, l'appuntamento per la verifica delle eventuali offerte. La cessione riguarderà un unico lotto – chiarisce l’avviso – e comprenderà oltre all’albergo anche i mobili, gli arredi, i macchinari e el attrezzature. «Il prezzo offerto», stando all’indicazione, «non potrà essere inferiore al prezzo base e, in caso di gara per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non potrà essere inferiore all’offerta minima in aumento». Ogni eventuale rialzo, dunque, partirà da 25 mila euro.

Chiuso ormai da due anni, l’albergo era stato aperto nel 1982 ed è stato per quarant’anni uno dei punti di riferimento dell’accoglienza turistica cagliaritana. Poi l'emergenza Covid e la cassa integrazione per gli oltre trenta lavoratori (poi licenziati tutti tranne uno con funzioni di amministratore), infine la società Sarda Residences – Sa.res. srl è stata messa in liquidazione e ha cessato l’attività. Il piano è quello di risolvere la crisi con la vendita del complesso. L’attivo della società è di 545 mila euro, dunque il complessivo attivo disponibile è di 10.314.143 euro. Il passivo è di poco superiore ai 10 milioni. Da qui la decisione dei liquidatori di vendere l’hotel di viale Diaz con tutti gli arredi e le attrezzature, così da risolvere la crisi e soddisfare tutti i creditori che si sono presentati in Tribunale.

