L’hotel fantasma mette paura 

Doveva portare lusso e benessere al territorio, oggi è diventato una minaccia per chi passa nelle vicinanze. L’hotel Il Girasole sta crollando a pezzi e il sindaco, Lodovico Piras, ha dovuto chiudere via Dante su cui, durante le giornate di vento, sono piombate le lamelle parasole in alluminio provenienti dal vano scala e tronchi di alberi di alto fusto arrivati dal cortile dell’immobile. Questione di sicurezza. Un atto che il primo cittadino ha dovuto adottare, su indicazione dei vigili del fuoco, sebbene la competenza della manutenzione sia del Tribunale di Cagliari che, tramite un curatore fallimentare, sta gestendo l’asta di vendita dell’edificio. Una condizione non più sostenibile: «Il Comune non può togliere soldi al sociale per tamponare danni fatti da altri», sbotta Piras.

L’emergenza

Sono stati i proprietari delle abitazioni di via Dante a segnalare l’emergenza. Le raffiche di maestrale hanno fatto volare in strada i frangisole in alluminio. Sembravano asce appuntite, quelle che i residenti hanno raccolto in strada. Sulla stessa diagonale sono volati i tronchi degli alberi. Uno scenario surreale che il sindaco ha subito segnalato al curatore fallimentare. Per tutta risposta, il Tribunale ha incaricato lo stesso sindaco di farsi carico della gestione dell’emergenza. «Non siamo in possesso delle chiavi. Di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidenti durante la manutenzione?», sostiene Piras. «Non ha mai aperto e nel corso degli anni è diventata un serio problema sia dal punto di vista sanitario che strutturale. Anzi, la comunità di Girasole non ha ottenuto nulla se non rogne».

Asta snobbata

La Società turistica Ogliastra è stata dichiarata fallita il 20 giugno 2023. Faceva capo a Orazio Mereu, ex sindaco di Baunei e consigliere regionale Psdi per tre legislature. Costato fior miliardi di lire (finanziati dalla Regione) e utilizzato per un fugace soggiorno degli emigrati all’estero nei primi anni Novanta, l’hotel versa in totale abbandono. L’edificio si sviluppa su 18mila metri cubi, con 4 mila metri quadri di costruzione più altri 1.000 di parcheggi. La piscina, 200 metri quadri, è devastata. Anche l’ultimo tentativo di vendita (1,3 milioni) è stato snobbato. Dalle ultime indiscrezioni, qualche imprenditore starebbe valutando l’ipotesi di acquisire l’immobile e convertirlo in struttura sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA