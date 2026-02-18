VaiOnline
Girasole.
19 febbraio 2026 alle 00:47

L’hotel fantasma mette paura 

Il sindaco: «Un pericolo dal punto di vista sanitario e strutturale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Doveva portare lusso e benessere al territorio, oggi è diventato una minaccia per chi passa nelle vicinanze. L’hotel Il Girasole sta crollando a pezzi e il sindaco, Lodovico Piras, ha dovuto chiudere via Dante su cui, durante le giornate di vento, sono piombate le lamelle parasole in alluminio provenienti dal vano scala e tronchi di alberi di alto fusto arrivati dal cortile dell’immobile. Questione di sicurezza. Un atto che il primo cittadino ha dovuto adottare, su indicazione dei vigili del fuoco, sebbene la competenza della manutenzione sia del Tribunale di Cagliari che, tramite un curatore fallimentare, sta gestendo l’asta di vendita dell’edificio. Una condizione non più sostenibile: «Il Comune non può togliere soldi al sociale per tamponare danni fatti da altri», sbotta Piras.

L’emergenza

Sono stati i proprietari delle abitazioni di via Dante a segnalare l’emergenza. Le raffiche di maestrale hanno fatto volare in strada i frangisole in alluminio. Sembravano asce appuntite, quelle che i residenti hanno raccolto in strada. Sulla stessa diagonale sono volati i tronchi degli alberi. Uno scenario surreale che il sindaco ha subito segnalato al curatore fallimentare. Per tutta risposta, il Tribunale ha incaricato lo stesso sindaco di farsi carico della gestione dell’emergenza. «Non siamo in possesso delle chiavi. Di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidenti durante la manutenzione?», sostiene Piras. «Non ha mai aperto e nel corso degli anni è diventata un serio problema sia dal punto di vista sanitario che strutturale. Anzi, la comunità di Girasole non ha ottenuto nulla se non rogne».

Asta snobbata

La Società turistica Ogliastra è stata dichiarata fallita il 20 giugno 2023. Faceva capo a Orazio Mereu, ex sindaco di Baunei e consigliere regionale Psdi per tre legislature. Costato fior miliardi di lire (finanziati dalla Regione) e utilizzato per un fugace soggiorno degli emigrati all’estero nei primi anni Novanta, l’hotel versa in totale abbandono. L’edificio si sviluppa su 18mila metri cubi, con 4 mila metri quadri di costruzione più altri 1.000 di parcheggi. La piscina, 200 metri quadri, è devastata. Anche l’ultimo tentativo di vendita (1,3 milioni) è stato snobbato. Dalle ultime indiscrezioni, qualche imprenditore starebbe valutando l’ipotesi di acquisire l’immobile e convertirlo in struttura sanitaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 