L’hotel fantasma attende la rinascita  

Il grosso rottweiler ringhia, da una villa vicina accoglie i curiosi ma non scoraggia i vandali che negli anni hanno preso possesso dell’enorme immobile in cima all’Ortobene. L’ex hotel Esit dà il peggio di sé, tra incuria e vetri rotti il tempo sembra essersi fermato al 7 luglio del 2000, come riporta un vecchio quotidiano nazionale buttato lì, accanto alla porta d’ingresso in frantumi. «Vogliamo far rivivere questa struttura - premette l’assessora comunale al Patrimonio, Rachele Piras -. In Giunta abbiamo appena approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un albergo con centro benessere e centro di riabilitazione. A tale scopo possiamo contare su un finanziamento di circa un milione di euro, in larga parte ministeriale. Vogliamo puntare sul turismo sostenibile».

Passo avanti

Far rivivere una struttura abbandonata, da decenni in balia dei distruttori seriali. Con questo primo milione di euro il Comune di Nuoro imbastirà il rilancio della costruzione-simbolo in cima all’Ortobene. L’ex hotel Esit presto cambierà volto, riprenderà ad accogliere. Darà un imprescindibile contributo al futuro della montagna deleddiana. Almeno queste sono le intenzioni. «La nostra dirigente (Tiziana Mossone, ndr ) ha appena pubblicato una determina che prevede la predisposizione di un bando di gara per la progettazione definitiva - spiega Rachele Piras -. Riteniamo doveroso rilanciare questo immobile perché rientra in un più ampio progetto di riqualificazione del monte Ortobene. Ovviamente, per raggiungere questo obiettivo dobbiamo dare vita a una nuova infrastrutturazione, a un’offerta importante. Solo così possiamo pensare di far vivere la nostra cima da un punto di vista turistico».

Progettazione

È la conquista che anticipa la ripartenza, quel messaggio di speranza invocato da tantissimi nuoresi. Il recupero dell’ex albergo Esit poggia su un milione di euro, su un primo atto che dà gambe a quell’acquisizione concretizzata solo di recente. Sì, perché prima di entrare a far parte del vasto patrimonio immobiliare del Comune, la mastodontica struttura era controllata dalla Regione. Adesso il nuovo corso, grazie a un finanziamento di 850 mila euro in arrivo da un bando della presidenza del Consiglio dei ministri (Italia city branding, ndr ) vinto dal Comune (che stanzierà ulteriori 150 mila euro). Con l’approvazione della delibera si sancisce l’invocata svolta: consentirà di indire la gara per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva che avverrà entro il 31 maggio.