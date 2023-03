L’hotel disperazione ora è in un parcheggio 

Ora vivono in una baracca di pochi metri dove dormono in cinque, tutti uomini. Altri tre amici, invece, hanno messo intorno delle tende da campeggio. Cercano di stare vicini, quasi a proteggersi e farsi forza. Più avanti l’immagine è la stessa. C’è un altro ricovero di fortuna, davanti una donna sta lavando degli abiti. Non alza lo sguardo, non vuole attenzioni. E poi un altro ancora: qualcuno dentro dorme.

«Per fortuna che c’è il sole, ma non possiamo stare qui per tanto tempo, è brutto vivere in un parcheggio», dice Faraji, arrivato dal Senegal in Sardegna da oltre dieci anni. Le loro case temporanee sono fatte di cartone, tendoni e vecchie coperte. «Certo ora viviamo qui ma abbiamo bisogno di un tetto, è l’unica cosa che chiediamo: un tetto per ripararci e dove dormire. Poi ci arrangiamo e organizziamo. Io ci vivevo da tanti anni lì, non era una regia, ma si stava bene. Era la mia, la nostra casa», aggiunge il giovane.

Su un’auto abbandonata c’è la biancheria stesa. A fianco una vecchia bacinella piena d’acqua: qualcuno si è appena lavato. Un gruppo di senegalesi con un fornellino a gas sta preparando il the. C’è chi seduto per terra, chi, invece, su seggioline di fortuna realizzate con la poca roba che è riuscito a salvare durante il rogo che ha distrutto il loro tetto in Riva di Ponente. Lo smarrimento per aver perso tutto il poco che avevano glielo si legge negli occhi. Quel poco che per loro era tutto.

Case di fortuna

«Qui ci sono senegalesi, nigeriani, maliani, ghanesi, arriviamo da tutta l’Africa. Non ci sono differenze tra di noi, tutti stiamo soffrendo, ma c’è chi è più forte e cerca di reagire», assicura Faraji.

«Mandateci in hotel»

Molti che vivevano nella struttura dopo il rogo sono andati via, ospitati all’hotel Quattro Mori. Altri hanno scelto di stare lì, in quel parcheggio in viale La Plaia alle porte di Cagliari che rischia di diventare una piccola baraccopoli. Non tutti sono in regola e preferiscono non rivelare il proprio nome. La paura di essere espulsi e rispediti nei Paesi da dove sono scappati è tanta.

«Sappiamo che ci sono tante strutture vuote, perché non possiamo andarci? Tanti di noi lavorano, possiamo pagare un affitto. Non abbiamo tanti soldi, ma tra di noi ci aiutiamo. Oggi c’è il sole e possiamo stare fuori, ma se arriva il freddo? Non possiamo stare in mezzo alla strada. Dove eravamo si stava bene, non c’erano problemi», evidenzia Mugambi, a Cagliari dal 2015. Non c’erano sino a quando uno di loro ha dato fuoco a un magazzino.

La solidarietà

E mentre Faraji, Mugambi e gli altri si raccontano arriva una signora sulla settantina, chiede di Valeria. Dall’auto scarica vestiario e cibo: è la testimonianza che la macchina della solidarietà a Cagliari si è attivata realmente e non solo a parole. «Ogni tanto viene qualcuno che ci porta da mangiare e anche scarpe e vestiti. Ci stanno aiutando, noi li ringraziamo tutti, ma abbiamo bisogno di un tetto sulla testa», ripete Mugambi. A fargli eco anche gli amici seduti vicino.

E anche la Caritas ha attivato subito la macchina degli aiuti. «Da noi si appoggiano un po’ tutti», afferma Don Marco Lai, «siamo intervenuti il primo giorno per fornire pasti in un momento di grande emergenza. Ma questi ragazzi sanno bene dove possono ricevere sostegno, quindi non è necessario portare lì le cose: possono raggiungere le nostre strutture. Nel frattempo li abbiamo ascoltati e cercato di capire le loro esigenze».

Ma il vero problema oggi pare sia legato proprio alle strutture abitative. «Manca una vera rete in grado di soddisfare la domanda e tante persone si trovano costrette a vivere in locali di rifugio come quello alle porte della città andato a fuoco. Purtroppo è una criticità che ci trasciniamo da anni ed è per risolvere questa che si deve intervenire».

