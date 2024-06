L’hotel chiude l’accesso al mare 

Lo storico accesso al mare di Torre Salinas, la stradina che taglia in due l’ex colonia marina trasformata nel 2014 in un albergo a quattro stelle, è stata chiusa: niente più auto (questo dal 2011, da quando cioè iniziarono i lavori) e adesso – in barba agli accordi con il Comune – stop anche ai pedoni.

La decisione

La decisione della società che gestisce l’albergo (fu ristrutturato dalla Turieco Srl di Roma, adesso fa capo al gruppo Studio Vacanze di Budoni) sarebbe stata presa per questione di sicurezza (e forti del fatto che c’è un altro accesso a 300 metri). Una vicenda paradossale dal momento che l’albergo è di proprietà della Curia: i terreni dove sorge furono infatti donati alla chiesa alla fine degli anni ‘50 per farne una colonia marina e consentire a tutti – in particolare ai bimbi poveri – di andare al mare.

Colonia che funzionò a lungo prima del declino e della decisione della stessa Curia di trasformarlo in hotel e cederlo in gestione per almeno trent’anni (la vendita, dal momento che si tratta di una donazione, non è consentita). E così, da colonia per i bimbi poveri ecco l’hotel solo per chi può permetterselo (con la formula “Only Adults”) e in più - questa la beffa finale – accesso alla spiaggia chiuso con cancelli e fioriere.

L’ordinanza

Una brutta sorpresa per i cittadini che hanno subito manifestato un forte disappunto. Il sindaco Salvatore Piu (così come il gruppo di minoranza che ha presentato un’interrogazione) non è rimasto con le mani in mano: nei giorni scorsi, assieme ai carabinieri, è stato fatto un sopralluogo. «Il cancello su disposizione dell’ufficio tecnico che sta preparando un’ordinanza – rassicura Piu – sarà riaperto ai pedoni». Quel passaggio, come ricostruisce l’ingegnere dell’ufficio tecnico Paolo Alterio «deve essere garantito come da accordi sin dal rilascio della prima concessione edilizia nel 2011». Alterio aggiunge che «sono in corso accertamenti, la società è già stata avvisata».

Le critiche

Francesca Mattana, dalla minoranza, invita ad agire subito: «L’estate è adesso». In settimana l’ufficio tecnico firmerà l’ordinanza. Difficile capire se la società che gestisce l’albergo della Curia la impugnerà. Certo è che – oltre alle ragioni di sicurezza – la chiusura della stradina di fatto trasforma il tratto di mare più amato dai muraveresi in una spiaggia privata riservata ai clienti del Torre Salinas.

RIPRODUZIONE RISERVATA