L’hostess avrà assistenza legale Al console: niente droga né alcol 

Gedda. Le autorità saudite hanno concesso a Ilaria De Rosa, l’hostess trevigiana di 23 anni incarcerata dal 5 maggio, di incaricare di assisterla avvocati locali. Intanto il console italiano, che lunedì ha potuto incontrarla, ha detto che è scossa ma «sta bene ed è in buone condizioni fisiche e psicologiche». La giovane ha detto di essere innocente e di non capire bene le ragioni della detenzione. Ha raccontato - riferisce una fonte - che lei e gli altri che cenavano nel giardino della villa di un amico sono stati fermati e perquisiti da una decina di persone in borghese ma armate. Condotta in una stazione di polizia, è stata interrogata (in inglese) solo dopo 5 giorni e ha negato ogni addebito su consumo o detenzione di droga o alcol.

