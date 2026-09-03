L’home restaurant illegale era un locale con 150 posti 

Doveva essere un normale “home restaurant”, invece era organizzato e strutturato come un vero e proprio ristorante, con oltre 150 posti a sedere. Blitz delle Fiamme gialle di Arbatax sulla costa ogliastrina: i militari hanno scoperto un’attività di ristorazione completamente abusiva con personale in nero e recensioni sul web già dal 2023. Senza registratore di cassa né un blocco per le ricevute. Nei giorni scorsi sono scattate sanzioni per oltre 65mila euro con l’attività sospesa fino alla sua regolarizzazione. Sono state le dimensioni dell’attività a colpire i militari. Due ampi saloni, verande e una cucina industriale con caratteristiche e capacità paragonabili a quelle di una struttura ricettiva di grandi dimensioni. Una realtà lontana, secondo gli investigatori, dalla dimensione privata e occasionale che dovrebbe caratterizzare un’attività di “home restaurant”. A confermare l’attività di controllo è il comandante della compagnia, Leonardo Di Blasi, che richiama l’attenzione sul fenomeno “home restaurant” utilizzati, come copertura di attività commerciali irregolari: «Gli “home restaurant” illegali, oltre a sottrarre risorse all’Erario, creano concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori che lavorano nel rispetto delle regole, sostenendo i costi fiscali, contributivi e amministrativi». (ro. se.)

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