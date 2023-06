«L’ho uccisa, volevo bruciarla» 

Milano . Non è bastato che tra quelle due donne, «maltrattate psicologicamente» da lui allo stesso modo e fino a qualche giorno fa ignare di essere legate allo stesso uomo, si fosse creata una «solidarietà», una «unione» tanto che l'una aveva offerto riparo all'altra. Alessandro Impagnatiello «voleva liberarsi a tutti i costi», secondo i pm, di Giulia Tramontano, la compagna incinta di 7 mesi, e lo ha fatto «accanendosi» anche sul corpo, tentando di bruciarlo due volte. «Sono stato io, l'ho accoltellata due o tre volte», ha confessato l’altra notte il 30enne, professione barman in un albergo di lusso a Milano, già padre di un bimbo da un'altra relazione, e capace per mesi di mentire a Giulia, 29 anni, con la quale conviveva nella loro casa di Senago, nel Milanese, ma anche all'altra donna, ex collega con cui si frequentava da un anno.

La finta preoccupazione

È stato lui domenica, fingendosi preoccupato, a denunciare la scomparsa di Tramontano, con un lavoro nel settore immobiliare e i genitori che vivono nel Napoletano, arrivati subito quattro giorni fa a Senago per cercare la figlia, assieme a fratello e sorella. L'ultima immagine di una telecamera di sorveglianza l'aveva ripresa sabato verso le 19 mentre rientrava a casa. Lui è «crollato», davanti ai carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia di Rho e all'aggiunto Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, quando gli investigatori gli hanno contestato anche le tracce di sangue trovate sulle scale del condominio fuori dall'appartamento. Oltre a quelle rinvenute in casa, nella sua auto, alle incongruenze della sua versione, alle immagini recuperate, al contenuto di telefoni e dispositivi sequestrati.

Il corpo ritrovato

Portato in caserma nella notte ha fatto ritrovare il corpo: l'aveva buttato in un'intercapedine, un buco dietro dei box in un'area non lontana dall'abitazione e aveva cercato di coprirlo con delle cose appoggiate sopra, come del cellophane.