La verità di Igor Sollai è tutta (per ora) condensata nel lungo interrogatorio – arrivato dopo la confessione della settimana scorsa – conclusosi ieri sera in carcere a Uta davanti al pubblico ministero Marco Cocco che gli ha contestato di aver premeditato l’assassinio della moglie Francesca Deidda: «Non è vero. Non avevo organizzato l’assassinio di mia moglie. Stavamo discutendo pacatamente sulla fine del nostro rapporto. L’ho uccisa in un attimo di follia. E non l’ho fatto per incassare la polizza dell’assicurazione, né per restare a vivere nella casa di San Sperate con una nuova compagna: è stato un raptus». Questa, in estrema sintesi, la tesi dell’autotrasportatore accusato di omicidio volontario aggravato, assistito dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba. Sollai ha anche ribadito di aver agito da solo: quando ha ripulito la casa, quando ha abbandonato lungo l’ex Orientale sarda il corpo di Francesca rinchiuso in una borsone sportivo, quando ha buttato in mare la mazzetta utilizzata per colpire mortalmente alla testa quella che era stata la compagna di una vita. Il 43enne non avrebbe parlato di un movente, dunque, ma ha svelato che la moglie l’avrebbe accusato di non essere stato un buon marito. Sarebbe bastata questa frase a scatenare la sua furia omicida? I prossimi interrogatori, non ancora fissati, dovranno chiarire meglio questo aspetto. Nel frattempo, ancora ieri, il magistrato che coordina l’indagine ha consegnato a Sollai e ai suoi difensori gli ulteriori esiti del lavoro dei carabinieri del Ris sul computer e sul telefono in dotazione al 43enne autotrasportatore di Assemini.

La confessione

La scorsa settimana, nel primo faccia a faccia con il pm Cocco, Igor Sollai – dopo mesi trascorsi a negare di aver ucciso la moglie e averne occultato il corpo – ha dunque ammesso l’omicidio, sostenendo fosse avvenuto in casa, la sera del 10 maggio scorso, al termine di un litigio. L’indagato avrebbe confermato di averla colpita all’improvviso, quando lei era sul divano: Francesca Deidda non dormiva, ma stava riposando e – stando al racconto del marito – non si sarebbe accorta di nulla. Poi avrebbe chiuso il corpo in una borsa da palestra acquistata il giorno stesso a Sestu e l’avrebbe portata dopo poi, a metà luglio, è stato trovato campagne nei boschi lungo la statale Orientale Sarda, tra Sinnai e San Vito. Nessun complice, né nell’omicidio né nell’occultamento del corpo.

Le contestazioni

Dopo oltre quattro mesi di custodia cautelare in carcere, confermati sia dal Tribunale del Riesame che dalla Cassazione, la scorsa settimana Sollai aveva deciso di confessare, così da dare la propria versione di quanto accaduto. Il pm Cocco gli contesta varie aggravanti, tra le quali la premeditazione, legata sia a delle ricerche effettuate su internet, sia al tentativo – risalente a gennaio – di acquistare all’estero del cianuro. Nel primo interrogatorio l’indagato avrebbe detto che la sostanza vietata gli serviva per pulire degli oggetti.

Giudizio immediato

Ma nel frattempo – a prescindere dalla confessione – in questi mesi gli inquirenti hanno raccolto una tale quantità di elementi da convincersi di essere quasi pronti a chiedere al Gip il giudizio immediato (rito che salta l’udienza preliminare e viene consentito quando c’è l’evidenza della prova). L’accusa ipotizza sia i motivi futili e abietti che, come detto, la premeditazione, escludendo di fatto che sia stato un delitto d’impeto. Elementi che, se confermati in giudizio, potrebbero portare a una condanna all’ergastolo.

