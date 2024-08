«L’ho trovata morta, ero disperato» 

I suoi occhi raccontano notti insonni trascorse a lottare con i demoni. La barba lunga, che non c’è bisogno di un aspetto curato se si è scelto di chiudere il mondo fuori da quelle quattro mura.

La scoperta

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni barricato in casa, Sandro Mallus, 54enne di Sarroch, accetta di raccontare per la prima volta a qualcuno che non indossi una divisa cosa lo abbia spinto a chiudere la madre Rosanna Pilloni dentro un congelatore per almeno due anni. «Non riesco a darmi pace per quello che ho fatto – racconta sul portoncino di casa, pantaloncini, petto nudo e il tono di chi pensa che il mondo non gli perdonerà mai un’azione simile -, quando ho trovato il corpo di mia madre privo di vita mi sono sentito perso, ero disperato, non avevamo neppure i soldi per il funerale. Così l’ho infilata nel congelatore e sono andato avanti». Un intero paese si augura che l’esito dell’autopsia confermi il racconto che Sandro Mallus ha riferito ai carabinieri all’alba di questa triste vicenda, perché sapere che quella donna non sia morta per cause naturali aggiungerebbe dolore al dolore. Ma su un punto Sandro Mallus è fermo, gli ultimi istanti di vita della sua povera madre: «Ero andato a ritirare la pensione quella mattina, quando sono tornato sono andato subito nella sua camera da letto, l’ho chiamata senza ricevere alcuna risposta, poi mi sono avvicinato e ho provato a svegliarla inutilmente. Ho un ricordo preciso della data, era il giorno dopo il suo compleanno. Non avrei mai potuto farle del male, so che quello che ho fatto è grave e pagherò per questo: sono giorni che resto chiuso in casa, non mi va di uscire e di incontrare nessuno». Quando il portoncino di casa si chiude facendo piombare nuovamente Sandro Mallus nella solitudine, l’impressione è che quella macabra scoperta fatta dai carabinieri abbia liberato non una, ma due persone: la prima rinchiusa in un congelatore, alla quale nei prossimi giorni potrà essere data finalmente una degna sepoltura, e l’altra, che finalmente non dovrà portarsi più appresso il peso del suo terribile segreto.

Il sopralluogo

I carabinieri della stazione di Sarroch, intanto, ieri mattina sono tornati nella casa a due piani di via Piemonte per parlare con Mallus, un interrogatorio durato oltre mezz’ora in cui l’uomo ha fornito nuovi elementi per ricostruire con esattezza i contorni di questa vicenda che ha fatto il giro d’Italia. I militari si sono recati anche nell’Ufficio postale di via Al Mare per reperire documenti che potrebbero risultare utili alle indagini. È emerso che l’uomo aveva la delega per il ritiro della pensione della madre dal 2020: sarà l’autopsia prevista nelle prossime ore a stabilire con esattezza per quanto tempo l’uomo accusato di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato abbia goduto di quel mensile di appena 500 euro in maniera fraudolenta. Nel frattempo il bancomat di Rosanna Pilloni, utilizzato dal figlio, è stato posto sotto sequestro. Il sindaco, Angelo Dessì, spiega come questa vicenda abbia scosso l’intera comunità di Sarroch: «Siamo portati a credere che cose simili accadano sempre lontano da noi, ma stavolta questa triste storia ha colpito un paese tranquillo come il nostro, nuovo a fatti del genere. L’unica cosa da fare in questo momento è aspettare con il dovuto rispetto l’evoluzione della vicenda, ma è chiaro che occorre fare una riflessione profonda su cosa sia mancato e su cosa abbia scatenato un episodio simile».

