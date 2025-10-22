«L’ho accoltellato perché avevo paura» 

Non ha tentato di negare: le sue responsabilità le ha assunte, nell’udienza di convalida dell’arresto davanti alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni, Roberta Contu. Il quindicenne che sabato sera ha accoltellato un coetaneo per strada alla Marina ha detto di essere profondamente pentito e ha chiesto informazioni sulle condizioni del ragazzino che ha ferito. Però, no: l’istituto minorile di Quartucciu non lo lascia, almeno per ora. La gip ha confermato la custodia cautelare nell’Istituto di prima accoglienza, dunque in stato di detenzione, negando anche gli arresti domiciliari.

La versione dell’accusato

Ieri mattina, al Tribunale per i minorenni in via Dante, per la prima volta ha parlato il quindicenne di Pirri che sabato verso le 20 avrebbe affondato la lama per tre volte nel corpo del “rivale”, che già conosceva e col quale aveva avuto screzi in precedenza. Seduto a fianco al suo difensore di fiducia, l’avvocata Antonella Floris, il ragazzino non ha voluto rispondere alle domande della giudice, com’è nei suoi diritti, ma non ha fatto scena muta. Scegliendo la strada delle dichiarazioni spontanee, come gli consente il codice penale, ha ammesso le sue responsabilità per il gravissimo fatto di sangue accaduto sabato verso le 20 in via Sicilia, quando per caso si sono incrociati feritore e ferito. Quest’ultimo è ricoverato all’ospedale Brotzu in condizioni piuttosto serie, ma non in pericolo di vita.

Gli interrogativi

Perché, quell’aggressione tanto violenta? E perché il ragazzino rinchiuso a Quartucciu aveva con sé quel grande coltello da cucina utilizzato per trafiggere per tre volte il rivale, all’addome e alla schiena? L’interessato l’ha spiegato con la paura di affrontarlo, considerato che il ragazzino ferito è di stazza ben più imponente e di aver già perso, alcune settimane fa, un confronto fisico diretto. Avrebbe insomma avuto paura di incontrarlo di nuovo e soccombere.

I dubbi sull’arma

Il particolare più importante è però il coltello da cucina: se il feritore se l’è portato da casa, i giudici minorili potrebbero valutare l’aggravante della premeditazione, anche se il quindicenne lo nega e pare che quell’incontro alla Marina sia stato casuale. Il ragazzino dice che se lo è procurato in qualche modo quando ha visto il rivale, di cui afferma di avere paura. Secondo la sua versione dei fatti, quell’attacco all’arma bianca sarebbe stato una specie di difesa preventiva, nel timore di soccombere nuovamente in un confronto diretto. La gip ha ascoltato, poi ha deciso: almeno per ora, dall’Istituto di Quartucciu il ragazzino non esce.

