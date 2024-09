L’Hinterland hotel diventerà una Rsa 

Da hotel a 4 stelle a comunità integrata per gli anziani. Una nuova destinazione per la storica struttura alberghiera di via Vienna, a Selargius, l’Hinterland hotel, chiuso ormai da anni e pronto alla rinascita come casa che ospiterà pensionati non autosufficienti.

Lo stabile è stato acquistato di recente da una società con sede a Selegas, che ha presentato un progetto per realizzate quattro distinte comunità integrate all’interno dello stabile all’ingresso della città. Per ora c’è la proposta che andrà valutata durante la conferenza di servizi decisoria convocata dal Comune per il 10 ottobre: saranno presenti, oltre ai vertici dei settori Edilizia privata e Servizi sociali, anche l’ufficio dell’ambito Puls Cagliari 21, la Asl, i vigili del fuoco, Abbanoa, e una rappresentanza della nuova società proprietaria dell’ormai ex hotel selargino.

RIPRODUZIONE RISERVATA