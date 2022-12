Montale 3

Hermaea Olbia 1

Emilbronzo 2000 Montale : Lancellotti 2, Visintini 28, Zojzi 17, Frangipane 17, Rossi, Fronza 8, Bici (L), Mammini, Mescoli, Bonato, Angelini 8, Montagnani (L). Allenatore Ghibaudi.

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi 1, Miilen 14, Gannar 6, Diagne, Bulaich 24, Bridi, Bresciani, Tajè 4, Barbagallo (L), Schirò 12. Allenatore Guadalupi.

Parziali : 27-29, 25-16, 25-17, 25-23.

Un passo avanti e uno indietro. E anche in casa del Montale l’Hermaea esce sconfitta. In trasferta la squadra di Dino Guadalupi stenta a decollare, come dimostra il match della 10ª giornata di A2 femminile di volley, perso 3-1 per la quinta sconfitta di fila lontano da Olbia.

Le biancoblù hanno raddrizzato il primo set, iniziato male, ma alla distanza finiscono per pagare i loro stessi alti e bassi, con Guadalupi che chiama (invano) diversi time out per provare a invertire la rotta. Nel primo set, padrone di casa avanti al time out tecnico 12-9, con allungo fino al 23-19. L’Hermaea, si scuote, sul 24-21 annulla tre set point, pareggia e, complici le giocate di Bulaich e i servizi vincenti di Fontemaggi, la spunta ai vantaggi 29-27. In avvio, il secondo parziale è la copia del precedente, con Montale che in un amen si ritrova sul 15-7. Stavolta, però, alle galluresi, che bruciano alle emiliane il primo di 9 set ball e ci sperano, non riesce l’impresa: gioco al Montale 25-16.

Nel terzo set il copione non cambia: punto a punto iniziale e poi break delle modenesi, che scavano il solco fino al 17-10 per amministrare il vantaggio e conquistare il game 25-17, portandosi avanti 2-1. Dunque, l’atto finale, in cui l’Hermaea si riprende piano piano la scena, per cedere però in dirittura d’arrivo 23-25 il quarto set, e quindi l’incontro. Un risultato che permette al Montale di issarsi a quota 12 in classifica e di tallonare le olbiesi a -1 a un turno dalla fine del girone d’andata, che per l’Hermaea si chiuderà domenica in casa contro il Lecco.

