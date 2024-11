l’Hermaea trova il colpo a lecce  

VOLL. MELENDUGNO 0

HERMAEA OLBIA 3

Narconon Melendugno : Pas- saro 2, Biesso 5, Joly 4, Tana- se 12, Malik 7, Riparbelli 8, Fer- rario (L), Andrich 5, D’Onofrio, Maruotti 2, Caracuta (L), Fio- retti, Prato. Allenatore Giunta.

Hermaea Olbia : Ngolongolo 6, Blasi (L), Civetta, Partenio 10, Fontemaggi 8, Korhonen 11, Pasquino 2, Trampus 2, Kogler, Negri, Piredda, Barbazeni 5. Allenatore Guadalupi.

Parziali : 24-26, 21-25, 18-25.

Quando meno te l’aspetti, l’Hermaea Olbia ritrova la vittoria e i 3 punti: galeotta la trasferta a Lecce sul campo della Narconon Volley Melendugno, sconfitta 3-0 al termine del match della 7ª giornata della A2 femminile di volley.

Dopo il rinvio della gara casalinga con la Trasporti Bressan Offanengo, la squadra di Dino Guadalupi vola in Puglia dove raccoglie il bottino pieno ai danni della quarta forza del Girone B, centrando il secondo successo in campionato che vale a quota 6 in classifica. Dopo un primo set molto equilibrato, vinto ai vantaggi 26-24, le galluresi sono brave a gestire un piccolo vantaggio nel secondo, che conquistano a 21, e a portarsi sul 2-0 guadagnandosi la chance di archiviare la pratica salentina già nel terzo. Cosa che poi fanno, chiudendo in crescendo e aggiudicandosi il parziale a 18. Adesso, la capolista Itas Trentino, attesa domenica a Olbia, non fa paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA