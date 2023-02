MONDOVì 3

HERMAEA OLBIA 1

Lpm Mondovì : Giroldi 1, Decor- tes 29, Grigolo 15, Populini, Ripar- belli 5, Pizzolato 13, Bisconti (L), Colzi 1, Takagui, Zech 1, Longo- bardi 14, Giubilato. All. Solforati.

Hermaea Olbia : Messaggi 2, Fontemaggi 3, Miilen 13, Gannar 1, Diagne 2, Bulaich 15, Bridi 3, Bresciani 1, Tajè 8, Barbagallo (L), Schirò 10. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Russo-Fontini.

Parziali : 25-16, 25-15, 22-25, 28-26.

All’Hermaea Olbia non bastano due set giocati alla pari per strappare punti a domicilio alla Lpm Bam Mondovì e sfatare il tabù trasferta.

La squadra di Dino Guadalupi cede 1-3 alla quarta della classe e resta inchiodata a quota 24, a -3 dalla zona promozione, in un turno in cui perdono anche le antagoniste dirette.

Reduci dalla sconfitta con Brescia le galluresi arrivano al Palamanera a caccia dell’impresa, ma dalle prime battute è chiaro che non c’è storia: i primi due set sono a senso unico per le piemontesi, che si impongono 25-16 e 25-15. Guadalupi cambia in regia con Bresciani al posto di Bridi, e le cose sembrano migliorare: terzo parziale di marca olbiese, chiuso a 22. Bene le biancoblù anche in avvio di quarto set, ma dall’8-8 si gioca punto a punto, e dopo aver annullato quattro match point l’Hermaea si arrende ai vantaggi 26-28.

Le speranze di agganciare la parte alta della classifica ed evitare gli spareggi salvezza sono ora legate alle prossime sfide con Montale e Lecco. Sperando che le antagoniste Como e Cremona non facciano risultato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata