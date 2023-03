Montecchio 3

Hermaea Olbia 1

Ipag Sorelle Ramonda M. : Barbazeni 3, Bartolucci, Mazzon 15, Marconato 10, Angelina 12, Tanase 21, Maggipinto (L), Cometti 1, Malvicini 4, Franzolini, Esposito, Nardelli, Brandi, Muraro 1. Allenatore Sinibaldi.

Hermaea Olbia : Messaggi 14, Fontemaggi, Miilen 12, Gannar 6, Diagne, Bulaich 18, Bridi 1, Bresciani, Tajè 7, Barbagallo (L). Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Cecconato-Di Lorenzo.

Parziali : 13-25, 25-20, 25-23, 25-15.

La post season della A2 femminile di volley si sta rivelando avara di soddisfazioni e di punti per l’Hermaea Olbia, piegata in rimonta 1-3 dall’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio alla 2ª giornata della poule promozione.

Il kappaò rimediato ieri al Palaferroli di San Bonifacio è il secondo consecutivo per la squadra di Dino Guadalupi, che pure era partita bene. Primo set di marca gallurese: scavato il solco (6-12), l’Hermaea procede fino a doppiare le avversarie (11-22), che non riescono a uscire dalla buca e si arrendono 13-25. La solfa cambia nel secondo parziale: dopo l’iniziale punto a punto, le venete mettono la freccia e si portano sul 18-10. Guadalupi cambia in regia con Bresciani al posto di Bridi, Olbia risale fino al 21-18, ma alla fine cede a 20. Più equilibrato il terzo set, nel quale Montecchio riesce a operare il sorpasso solo in dirittura d’arrivo, per chiudere 25-23. Poi, il crollo dell’Hermaea nel quarto set, vinto a 15 dalle padrone di casa. «L’approccio alla gara è stato buono: nel primo set abbiamo espresso una discreta qualità e creato qualche difficoltà all’avversario», dice Guadalupi. «Mi aspettavo il loro ritorno nel secondo set, dove in battuta ci hanno fatto capire la piega che avrebbe preso la partita: dispiace che sulla loro pressione ci siamo smarriti sul piano tecnico, perdendo un po’ la fiducia e concedendo troppo in difesa».

«Montecchio ha espresso un gioco migliore e ha meritato di vincere. Quanto a noi, ci manca un po’ di lucidità sul punto a punto e quando si tratta di contenere gli avversari, quando ci costringono a rigiocare o variano troppo la loro tipologia di gioco: cercheremo di crescere nelle prossime partite». A partire da sabato, quando al GeoPalace arriverà l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

