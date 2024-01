L’Hermaea si illude contro macerata 

HERMAEA OLBIA 1

Macerata 3

Hermaea Olbia : Orlandi 4, Adriano 19, Anello, Gannar 9, Blasi (L), Civetta, Marku 8, Partenio 7, Fontemaggi 11, Schmit. Allenatore Guadalupi.

Cbf Balducci Hr MC : Fiesoli 7, Civitico 15, Stroppa 22, Vittorini 15, Mazzon 9, Bonelli 5, Bresciani (L), Bolzonetti 3, Quarchioni, Morandini, Masciullo, Korhonen, Busolini. Allenatore Carancini.

Parziali : 25-23, 23-25, 15-25, 16-25.

All’Hermaea Olbia non riesce l’impresa. Nell’ultimo appuntamento della stagione regolare di A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi cede alla Balducci Macerata 1-3. Al GeoPalace contro la capolista del Girone B dopo aver vinto il primo set a 23, le biancoblù lottano nel secondo poi cedono netto negli altri due. I punti in classifica restano 15, bottino con cui le galluresi si presenteranno al via della poule salvezza: debutto sabato in casa della Millenium Brescia, sesta nel Girone A e prima nella poule salvezza a quota 26.

