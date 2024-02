l’Hermaea si avvicina alla salvezza 

HERMAEA OLBIA 3

Nuvolì A. Padova 0

Hermaea Olbia : Orlandi 20, Adriano, Anello, Gannar 12, Blasi (L), Civetta, Marku 4, Imamura, Maimone, Partenio 9, Fontemaggi 11, Schmit. Allenatore Guadalupi.

N. Altafratte Padova : Volpin 7, Cicolini 9, Pavei (L), Magnabosco, Pasa 2, Vega 1, Trampus 8, Fanelli 2, Wabersich, Bortolot, Masiero (L), Rizzo 6, Menegaldo 2. Allenatore Rondinelli.

Parziali : 25-18, 25-17, 25-18.

Olbia. L’Hermaea Olbia batte l'Altafratte Padova e “vede” la salvezza. Reduce dal successo esterno sul Volley Pescara, la squadra di Dino Guadalupi torna in campo dopo la sosta per la Coppa Italia e concede il bis nella sfida della 4ª giornata della poule salvezza di A2 femminile di volley, vinta 3-0 nel palazzetto di casa.

Al GeoPalace, contro il vice fanalino di coda, va in scena una gara a senso unico, condotta dalle galluresi fin dalle prime battute: il primo set fila via liscio, l’Hermaea mette la testa avanti e chiude a 18. Copione analogo nel secondo parziale, vinto a 17, ma anche nel terzo, nel quale le biancoblù sprecano un match ball prima di conquistare il set 25-18 e archiviare l’incontro con 3 punti molto pesanti. La vittoria sulla formazione veneta porta a quota 22 in classifica, -1 dal quinto posto, occupato dal Melendugno, che vale la salvezza. E domenica prossima al Pala Marani di Budrio, nello scontro diretto con la Vtb Fcredil Bologna, avanti di 3 lunghezze, le olbiesi si giocano la possibilità di balzare fuori dalla zona retrocessione.

