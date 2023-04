Volley Soverato 3

Hermaea Olbia 0

V. Soverato : Giugovaz 8, Cecchi 14, Malinov 2, Schwan 16, Tolotti 2, Korhonen 14, Ferrario (L), Zu- liani 1, Cherepova, Barbaro, Giam- banco, Salviato. All. Chiappini.

Hermaea Olbia : Miilen 7, Tajè 6, Bridi 3, Bulaich Simian 11, Gannar 4, Messaggi 4, Barbagallo (L), Fontemaggi 1, Bresciani, Diagne. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Capolongo-Stancati.

Parziali : 25-16, 25-19, 25-13.

Il sipario sulla stagione dell’Hermaea Olbia cala con una sconfitta: la squadra di Dino Guadalupi cede 0-3 in casa del Volley Soverato alla 6ª e ultima giornata della poule promozione. È comunque un kappaò indolore per le galluresi, che si sono garantite la A2 femminile di volley per il nono anno di fila. Hermaea in partita solo a tratti contro la formazione delle ex Korhonen e Cecchi, che si impone a 16 nel primo set, a 19 nel secondo e a 13 nel terzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata