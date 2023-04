l’Hermaea saluta i tifosi oggi contro il talmassons 

olbia. Stagione ai titoli di coda per l’Hermaea Olbia, che oggi al GeoPalace (ore 18) affronta il Talmassons per la 4ª giornata della poule promozione della A2 femminile di volley.

Nell’ultimo appuntamento casalingo, per salutare le biancoblù, ormai fuori dalla corsa playoff, la società dispone l’ingresso gratuito per i tifosi. Che dovranno fare la loro parte per sostenere le galluresi, a digiuno di punti nella post season, contro una squadra ancora in lotta, invece, per gli spareggi per la A1. «In questa poule promozione c’è stata continuità nelle prestazioni e una crescita generale contro squadre di buon livello, ma da qui alla fine vorremmo coniugare la prestazione con un risultato positivo: sarebbe bello coronare con i primi punti l’ultima gara in casa«, dice il coach Dino Guadalupi. «Talmassons è una squadra fisica, che abbiamo già incrociato in Coppa Italia: dovremo cercare di giocare al nostro ritmo, crescendo il più possibile in qualità». ( i.g. )

