L’hermaea rimonta e batte melendugno 

Hermaea Olbia 3

Volley Melendugno 1

Hermaea Olbia : Piredda, Ngo- longolo 8, Blasi (L), Civetta, Par- tenio 11, Korhonen 8, Pasquino 10, Trampus 17, Kogler, Negri, Barba- zeni 7. Allenatore Guadalupi.

Narconon Melendugno : Riparbelli 10, Badalamenti, Caracuta, Ferrario (L), Passaro 1, Biesso 8, Joly 4, Andrich 11, Malik 12, Maruotti 8, Tanase 9, D’Onofrio (L), Fioretti. Allenatore Giunta.

Arbitri : Proietti-Marani.

Parziali : 20-25, 25-23, 25-22, 25-15.

Olbia. Olbia batte Melendugno 3-1 e resta in corsa per la poule promozione. Il successo in rimonta contro la terza forza del Girone B della A2 femminile di volley frutta all’Hermaea 3 punti che valgono quota 23 in classifica e il -4 dalla top five.

Ma per centrare l’obiettivo nelle ultime due giornate della stagione regolare contro la vice capolista Trento e il fanalino di coda Abruzzo Volley serviranno l’en plein e un po’ di fortuna. Intanto, la squadra di Dino Guadalupi, che deve rinunciare ancora a Fontemaggi, infortunata, si gode la vittoria contro la Narconon Volley, che arriva al GeoPalace da grande favorita. Il primo parziale rispecchia il differente stato di forma delle contendenti: padrone di casa in difficoltà e il Melendugno ne approfitta: 20-25. Troppo facile per non immaginare la reazione delle galluresi, che nella seconda frazione si portano avanti 18-10, ipotecando il parziale: le salentine provano a risalire la china, ma l’Hermaea gestisce e chiude sul 25-23. Stesso copione nel terzo set, vinto 25-22. Meglio nel quarto, conquistato 25-15 per il 3-1 finale. ( i.g. )

