l’Hermaea olbia stecca l’esordio in A2 in serie b1 capo d’orso stende l’igor trecate 

Hermaea Olbia 2

Lpm Bam Mondovì 3

Hermaea Olbia : Parise 1, Orlandi 12, Adriano, Anello 8, Gannar 13, Blasi (L), Civetta, Belotti, Fontemaggi 12, Imamura 20, Schmit, Buselli. Allenatore Guadalupi

Lpm Bam Mondovì : Allasia 2, Lux 3, Marengo, Coulibaly 7, Lapini (L), Farina, Pizzolato 10, Grigolo 17, Riparbelli 10, Tellone, Decortes 24, Manig 1. Allenatore Gazzotti.

Arbitri : Adamo-Pescatore.

Parziali : 25-23, 19-25, 25-18, 18-25, 7-15.

Rimontata in casa e sconfitta. Parte male la stagione dell’Hermaea Olbia nella A2 femminile : la squadra di Dino Guadalupi cede al tie-break alla Lpm Bam Mondovì al debutto in campionato. Le galluresi sprecano la chance di inaugurare al meglio una stagione che pure inizia bene, con un primo set vinto a 23. Le ospiti fanno loro il secondo a 19 ma nel terzo l’Hermaea si riprende la scena conquistando la frazione 25-18 e portandosi sul 2-1. Mondovì non ci sta, vince il quarto set con lo stesso punterggio e trascina la sfida al tie-break, che chiude 15-7.

Serie B

Capo D’Orso Palau senza freni nella B1 femminile. B2 femminile per cuori forti, vittorie di Pan Alfieri e Garibaldi La Maddalena, e sconfitte della Smeralda Ossi e Audax Quartucciu, tutte al tie break. Perde la Stella Azzurra Sestu in B maschile. Palau batte 3-0 l’Igor Trecate: qualche incertezza nel secondo set ma sul 18-22 break decisivo di 7-0.L’Alfieri soffre con il Volley Friends Roma. Sotto 2-1 e match point, errore in battuta delle romane. Si va al quinto in cui la squadra di Loi prende il largo .

A La Maddalena il Garibaldi è sotto 2-0 e 21-24 nel terzo con Roma 7 Volley. Un salvataggio di Di Fabio ridà fiducia, si chiude 29-27. Senza storia i set successivi. A Ostia l’Audax vince i primi due set e nel terzo batte per il match sul 24-22. Il set termina 36-34 per Ostia, poi il crollo. Match point anche per la Smeralda a Isernia, avanti 2-1 e 24-23. L’Europa ’92 lo annulla e vince il set e il tie break . La Stella Azzurra vince il primo set ma perde 3-1 co l Vero Volley.

