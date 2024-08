L’Hermaea Olbia riparte da Concorezzo  

Olbia. L’Hermaea debutterà il 6 ottobre sul campo della new entry Concorezzo. Prima casalinga il 13 contro l’Esperia e ultima di campionato il 2 febbraio a Olbia con l’Abruzzo Volley.

Sono stati pubblicati ieri i calendari della A2 femminile di volley, e per le galluresi, inserite nel Girone B, l’avvio sembra abbordabile, ma anche l’ultima in casa aiuterà. Si giocherà il 26 dicembre a Santo Stefano, nell’unico infrasettimanale della stagione regolare. La post season inizierà nel fine settimana del 15 e 16 febbraio con poule promozione per le prime cinque e playoff a seguire e poule salvezza per le ultime cinque e la novità delle quattro retrocessioni rispetto alle cinque dell’anno scorso. La Coppa Italia coinvolgerà invece le prime quattro classificate dei due gironi dopo la 9ª giornata di campionato, con quarti il 18 dicembre, semifinali l’8 gennaio e finale il 9 febbraio. Aspettando di conoscere gli obiettivi dell’Hermaea, che la scorsa stagione si giocò la categoria nella poule salvezza, la società annuncia Michela Negri: classe 2003, la giocatrice cresciuta nel settore giovanile del Vero Volley Monza completa il reparto centrali biancoblù.

Il calendario

1ª giornata (and. 6/10, rit. 8/12) Concorezzo-Hermaea Olbia; 2ª giornata (13/10, 15/12) Hermaea- Esperia; 3ª giornata (20/10, 22/12) Albese Como-Hermaea; 4ª giornata (27/10, 26/12) Hermaea-Busto Arsizio; 5ª giornata (3/11, 5/1) Altafratte Padova- Hermaea; 6ª giornata (10/11, 12/1) Hermaea-Offanengo; 7ª giornata (17/11, 19/1) Melendugno-Hermaea; 8ª giornata (24/11, 26/1) Hermaea-Trento; 9ª giornata (1/12, 2/2) Abruzzo Volley-Hermaea.

