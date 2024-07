L’Hermaea Olbia conferma la schiacciatrice Fontemaggi  

Olbia. Sara Fontemaggi vestirà di biancoblù anche nel prossimo campionato di A2 femminile di volley. Dopo il libero Sophie Blasi e la palleggiatrice Rosita Civetta, l’Hermaea Olbia conferma la schiacciatrice marchigiana, che ha firmato ieri il contratto che la lega al club gallurese per il terzo anno di fila.

«La fiducia reciproca con società e staff è il motivo che mi ha spinta a restare: a Olbia si respira un clima sereno e positivo, fondamentale per lavorare bene e a migliorarsi», dice Fontemaggi, che con 155 punti nei 28 incontri giocati ha contribuito alla salvezza nell’ultimo torneo, e dopo una stagione da vice si candida per il ruolo di nuovo capitano olbiese. «È stata una stagione che ci ha regalato delle bellissime emozioni, soprattutto nell’ultima parte: per la prossima», aggiunge l’ex Ravenna, «mi auguro di continuare a crescere».

