l’Hermaea incamera altri tre punti 

Hermaea Olbia : Barbazeni 11, Ngolongolo 6, Blasi (L), Civetta, Partenio 16, Fontemaggi 10, Korhonen 19, Pasquino 5, Trampus, Kogler 1, Negri, Piredda. Allenatore Guadalupi.

Concorezzo : Tonello 13, Frigerio 3, Kavalenka 12, Tsitsigianni 15, Piazza 7, Marini 2, Rocca (L), Bianchi, Pegoraro 2, Rosina 1, Ghezzi (L), Alberti, Bianchi 2, Brutti. Allenatore Delmati.

Parziali : 25-15, 25-22, 23-25, 25-23.

Contro il Concorezzo, piegato 3-1, l’Hermaea Olbia centra la quinta vittoria consecutiva e approccia nel migliore dei modi il girone di ritorno di A2 femminile di volley. Tra le mura amiche del GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi riesce ad avere la meglio sul vice fanalino di coda al termine di una gara equilibrata. Le galluresi hanno vita facile solo nel primo set, vinto a 15, poi la formazione ospite viene fuori, tenendo botta nel secondo parziale, che l’Hermaea fa suo a 22, e accorciando le distanze nel terzo, in cui il Concorezzo si impone 25-23. Nel quarto set le padrone di casa partono bene, ma le brianzole non mollano: si gioca punto a punto fino al 16-16, l’Hermaea prova a scappare ma due errori gratuiti tengono i giochi aperti. Sul 23 pari, però, Ngongolo si procura il match point, e con l’attacco vincente di Partenio le biancoblù archiviano la pratica, vendicando la sconfitta dell’andata. Con 17 punti le olbiesi sono in zona promozione (terze per ora). Sabato a Cremona c’è l’Esperia.

