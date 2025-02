L’Hermaea è settima 

Hermaea olbia 3

altino volley 0

Hermaea Olbia : Piredda, Fonte- maggi, Ngolongolo 11, Blasi (L), Ci- vetta, Partenio 9, Korhonen 7, Pa- squino 1, Trampus 16, Kogler, Ne- gri 2, Barbazeni 4. All. Guadalupi.

Tenaglia Abruzzo V. : Mennecoz- zi, Maricevic 1, Ndoje 4, Tega 6, Grazia 8, Martinelli 6, Pisano (L), Vighetto 2, Petrovic 5, Foresi 1, Bi- segna, Galuppi (L). All. Dell’Anna.

Parziali : 25-11, 25-16, 25-18.

Olbia. La stagione regolare dell’Hermaea Olbia si chiude con un successo. Al GeoPalace la squadra di Dino Guadalupi batte con un netto 3-0 il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley, registrando un risultato che vale il settimo posto con 26 punti nel Girone B e una buona base di partenza nella poule salvezza.

Nella seconda parte della A2 femminile di volley, al via nel fine settimana del 15 e 16 febbraio, il bottino conquistato nella prima parte farà classifica, e l’Hermaea parte da seconda alle spalle dell’Offanengo. «La storia insegna, però, che se non si affrontano le gare col coltello tra i denti rischi su tutti i campi», avverte Guadalupi, che intanto si gode la vittoria con l’Abruzzo Volley. Una partita mai in discussione. Il primo set è a senso unico: le galluresi lo vincono a 11. Nel secondo qualche concessione di troppo tiene in vita la formazione ospite, che alla fine strappa alle olbiesi 16 punti, e così pure nel terzo, che le padrone di casa vincono 25-18. «È sembrato che ne avessimo molto più dell’avversario, almeno per come si è espresso. Al di là dei punti che ha accumulato, ha dato fastidio a molte squadre, invece tra noi e loro il divario è sembrato tanto: il nostro muro-difesa ha lavorato ad alto livello, e in diversi momenti anche la battuta, dandoci la possibilità di gestire con margine la gara», spiega Guadalupi.

«Per contro, in alcuni frangenti non mi è piaciuto l’attacco: siamo andati un po’ troppo in gestione, siamo stati poco aggressivi e non abbiamo affondato il colpo, che se da un lato è sintomo di maturità, dall’altro così facendo abbiamo perso i nostri ritmi che sono quelli che vediamo in allenamento. La cosa importante era il risultato, ma mi aspettavo una prestazione più sfrontata», aggiunge il coach biancoblù. «Ora per la poule salvezza bisogna rimodulare gli obiettivi: oltre alla conferma della categoria, da raggiungere prima possibile, e per la quale servirà la stessa applicazione mostrata finora, mi piacerebbe tenere viva l’idea del miglioramento, altrimenti si rischia di sedersi».

