Martignacco 3

Hermaea Olbia 1

Itas Ceccarelli M. : Cabassa, Allasia 2, Sironi 12, Modestino 14, Granieri, Lazzarin (L) 1, Wiblin 27, Bole 12, Tellone (L), Eckl 13, Guzin, Zanussi, Merlino. All. Gazzotti.

Hermaea Olbia : Messaggi 3, Fontemaggi 3, Miilen 17, Gannar 6, Diagne, Bulaich 17, Bridi 4, Bresciani 1, Tajè 8, Barbagallo (L). Allenatore Guadalupi.

Parziali : 27-29, 25-17, 25-16, 25-23.

Anche la post season conferma il tabù trasferta dell’Hermaea Olbia, partita per Martignacco con l’intenzione di vincere la prima gara della poule promozione in casa della Itas Ceccarelli e tornata in Sardegna sconfitta per 1-3.

Nel quinto e penultimo match della poule la squadra di Dino Guadalupi, fuori dalla corsa playoff, cede l’intera posta in palio a un avversario più lucido e organizzato nei momenti clou della sfida. Le galluresi partono bene, vincendo il primo set ai vantaggi 29-27. Strada facendo, però, si perdono. Il secondo parziale inizia malissimo, con le friulane subito avanti 8-1. Le biancoblù reagiscono e dimezzano il vantaggio (14-7), ma non c’è storia: Martignacco allunga fino al 21-12 e chiude a 17. Più equilibrato in avvio il terzo set (10-7), ma scavato il solco le friulane tirano dritto e archiviano la pratica a 16. Nel quarto le olbiesi si risvegliano, ma sul 23 pari Martignacco affonda l’artiglio, fa sua la frazione 25-23 e la partita 3-1.

Il coach

«Dopo un discreto primo set, giocato alla pari, con un buon ritmo da entrambe le parti, abbiamo avuto una brutta partenza nel secondo, e quando ci siamo ripresi il punteggio ci era sfuggito di mano», spiega Guadalupi. «Nel terzo abbiamo provato a ricostruire il gioco ma abbiamo abbassato il livello della battuta e faticato a prendere le misure nel muro-difesa, contro un avversario che era, peraltro, molto in fiducia». Peccato per il quarto set, in cui l’Hermaea ha accarezzato l’idea di arrivare al tie-break. «Eravamo riusciti a recuperare i punti di riferimento e a proporre qualche variazione che ha creato al Martignacco diversi problemi, ma alla fine, considerato che non ci siamo espressi benissimo né a livello tecnico, né sul piano dell’aggressività, il risultato è tutto sommato giusto», aggiunge il coach dell’Hermaea, che chiuderà la stagione sabato sul campo del Soverato.

