L’Hermaea chiude ospitando l’Abruzzo 

Olbia. La stagione regolare dell’Hermaea Olbia si chiude oggi (ore 16) al GeoPalace, dove la squadra di Dino Guadalupi affronterà il fanalino di coda Tenaglia Abruzzo Volley nella 18ª e ultima giornata del campionato di A2 femminile di volley. Archiviato con un turno d’anticipo il sogno della poule promozione, le galluresi vanno a caccia di punti che torneranno utili nella poule salvezza, in programma dal 15 febbraio al 13 aprile: vi accedono le ultime cinque dei due gironi, per un totale di 10 giornate tra andata e ritorno. Nella seconda parte del torneo le squadre si porteranno dietro i punti conquistati nella prima, che al momento per l’Hermaea sono 23.

Intanto, Julio Velasco convoca Sophie Blasi per lo stage dell’8 febbraio al Pala Jesse Owens di Calderino: il libero biancoblù è nella lista delle quindici giocatrici del campionato cadetto che il ct della Nazionale vorrebbe testare nel fine settimana delle Final Four di Coppa Italia. ( i.g. )

