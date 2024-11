l’Hermaea cede in 4 set a Padova  

Per l’Hermaea Olbia il digiuno di punti in trasferta prosegue a Trebaseleghe, dove cede 1-3 (21-25, 25-22, 18-25, 18-25) alla Nuvolì Altafratte Padova.

Ma quella della 5ª giornata della A2 femminile di volley è anche la terza sconfitta consecutiva per la squadra di Dino Guadalupi, che paga la scarsa lucidità nei momenti clou della sfida con le venete, finora sempre a segno in casa. La gara si gioca sul filo dell’equilibrio: nel primo set alla formazione locale basta il break in dirittura d’arrivo per vincere il parziale a 21. Il copione si ripete del secondo, ma a favore dell’Hermaea: sul 20-17 le biancoblù sono brave a sfruttare il gap per vincere la frazione a 22, però nel terzo set la Nuvolì parte meglio, portandosi subito sul 9-3 per poi gestire il vantaggio e chiudere a 18. L’Hermaea pasticcia e spiana la strada alle avversarie, che nel quarto decisivo set sprecano un match ball ma alla fine si impongono 25-18.

Hermaea Olbia : Ngolongolo 4, Blasi (L), Civetta, Partenio 9, Fontemaggi 5, Korhonen 12, Pasquino 5, Trampus 10, Kogler 1, Negri 1, Piredda, Barbazeni 2. Allenatore Guadalupi.

RIPRODUZIONE RISERVATA