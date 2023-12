L’Hermaea butta via lo scontro diretto 

Hermaea Olbia 2

Costa Volpino 3

Hermaea Olbia : Parise, Orlandi 11, Adriano 19, Anello, Gannar 14, Blasi (L), Civetta, Marku 5, Par- tenio 16, Fontemaggi 2, Imamura 2, Schmit 1. Allenatore Guadalupi.

Costa Volpino : Agbortabi 1, Green, Dell’Orto 1, Agazzi 5, Boshnakova 1, Ghezzi, Magazza, Pacchiotti (L), Mazzoleni 19, Rossi 10, Lancini 27, Vicet Campos 23, Gay (L). Allenatore Cominetti.

Parziali : 25-20, 25-23, 21-25, 22-25, 12-15.

Olbia. Rimontata dall’ultima della classe nella sfida tra cenerentole, l’Hermaea Olbia cede al tie-break alla matricola Costa Volpino in uno scontro salvezza da non fallire.

A digiuno da un mese, la squadra di Dino Guadalupi incassa al GeoPalace, alla 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, la quinta sconfitta di fila, conquistando la pochezza di un punto contro un avversario che se resuscita in Gallura non è solo per meriti propri. Pur soffrendo, l’Hermaea vince il primo set a 20 e il secondo a 23, ma quando dovrebbe chiudere il discorso si incarta: nel terzo parziale le biancoblù subiscono il ritorno della neo promossa formazione bergamasca, che parte in sordina, scava un piccolo solco e lo capitalizza facendo suo il gioco col punteggio di 25-21. Vittoria rimandata al quarto set? Nemmeno per sogno: trascinate da Lancini, mvp del match con 27 palloni messi a terra, le ospiti vincono anche quello (a 22), portando lo scontro salvezza al tie-break. Nel quale, a differenza delle padrone di casa, sanno affondare il colpo: set (15-12) e partita per 3-2. Sabato per l’Hermaea sul campo dell’Offanengo, nel penultimo appuntamento del 2023, reagire sarà dura. Soprattutto a livello mentale.

