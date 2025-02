L’Hermaea affonda contro il Casalmaggiore 

Casalmaggiore 3

Hermaea Olbia 0

Casalmaggiore : Perletti, Marku 6, Cantoni, Costagli 12, Manfredini, Pincerato 4, Lucu- mi 16, Ribechi, Bovolo 2, Fara- one (L), Dalla Rosa 9, Nwokoye 4, Nosella. Allenatore Cuello.

Resinglass Olbia : Piredda, Barbazeni 1, Ngolongolo 7, Bla- si (L), Civetta 1, Partenio 7, Fon- temaggi, Korhonen 11, Pa- squino 3, Trampus 11, Kogler, Negri. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Galteri-Magnino

Parziali : 25-23, 25-16, 25-23.

Parte malissimo l’avventura dell’Hermaea, da ieri Resinglass Olbia, nella Pool Salvezza della A2 femminile di volley: galluresi sconfitte al debutto 3-0 dal Casalmaggiore. Nell’anticipo del PalaRadi di Cremona la squadra di Guadalupi inizia bene, conducendo per buona parte del primo set, ma sul 19-22 Cuello chiama il time out, e al ritorno in campo le padrone di casa infilano un parziale di 6 punti a uno vincendo il set 25-23. Nel secondo, poi, scavano subito il solco (6-1): l’Hermaea recupera fino al 7 pari ma non è cosa, e Casalmaggiore fa sua la frazione a 16. Nel terzo set lombarde avanti 8-6: Partenio e compagne provano a rimanere in partita, ma sul 22-22 Casalmaggiore vede il traguardo, e conquista set (a 23) e partita: 3-0. Mercoledì al GeoPalace prima casalinga dell’Hermaea: arriva Imola.

