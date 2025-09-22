L’hascisc nelle fioriere: due in manette 

Con piazza del Carmine presidiata dalle forze dell’ordine, si sono spostati di poche decine di metri, in via Sassari e via Malta. Qui, secondo quanto ricostruito dai Falchi della Squadra Mobile due giovani stranieri, insieme ad altri complici, avevano messo in piedi una piccola attività di spaccio ben strutturata: dosi nascoste in vari punti così come il bilancino di precisione, contatti con i clienti rapidi. I poliziotti, dopo un periodo di osservazione, hanno così bloccato Jallow Hamidou (33 anni del Gambia) e Mohamed Akram Saadi (20, algerino) e la perquisizione ha permesso di recuperare piccoli quantitativi di hascisc (20 grammi in tutto) e poco più di 100 euro.

I due, assistiti dagli avvocati Adina Barbu e Alessandro Falconi, ieri mattina sono stati processati per direttissima: il giudice ha concesso i termini a difesa, con l’obbligo di firma, fissando la prossima udienza per un’eventuale patteggiamento.

Gli agenti della Mobile sospettano che i due facessero parte di un sistema di spaccio strutturato. La droga veniva nascosta in vari punti attorno alla piazza. A protezione dell’attività c’era anche un sistema di vedette. Il blitz è scattato nella notte di sabato subito dopo la cessione di alcune bustine. Le dosi di droga erano nascoste tra fioriere e cassette dei contatori elettrici. (m. v.)

