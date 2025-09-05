VaiOnline
L’assoluzione
06 settembre 2025 alle 00:22

«L’hascisc era per uso personale» 

Era finito nei guai con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di un panetto di quasi 70 grammi di hascic, più circa mille euro in contanti. Al termine del processo con il rito abbreviato, un 43enne cagliaritano è stato assolto perché ha dimostrato che la droga non era destinata alla cessione ma al consumo personale. Non solo. L’uomo, attraverso il suo difensore, ha anche chiarito che la somma sequestrata falle forze dell’ordine era di lecita provenienza, dunque gli è stato restituito il denaro.

La vicenda risale al dicembre di due anni fa, quando l’imputato (che di professione gestisce un locale pubblico) era stato denunciato a piede libero perché, a seguito di un controllo nella sua abitazione, era saltata fuori la droga e il denaro. Negli atti d’indagine, però, non sono emersi elementi che dimostrassero un’attività di spaccio né la provenienza illecita del denaro. Da qui l’assoluzione.

