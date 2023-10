L’ha uccisa per il bancomat 

Milano. Ore di silenzio per Domenico Livrieri, il 46enne accusato di avere ucciso, a Milano, la vicina di casa Marta Di Nardo. Ma, dopo una pizza e una breve dormita nella caserma dei carabinieri, l'uomo ha parlato mentre veniva portato in auto al carcere di San Vittore. «Non volevo, sono dispiaciuto». Ammettendo di avere ammazzato la donna con una coltellata alla gola, ha spiegato che lo avrebbe fatto per impossessarsi del suo bancomat.

Dopo un sopralluogo nella sua abitazione Livrieri è stato fermato per omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere. Il corpo di Marta Di Nardo era in un soppalco in cucina, tagliato in due all'altezza della vita, avvolto in una coperta e in avanzato stato di decomposizione. Lo stesso Livrieri ha spiegato di aver usato un coltello da cucina.

Il fermo si basa su una serie di indizi trovati all'interno del suo appartamento, dove peraltro era il corpo. Tra questi, anche diverse tracce di sangue rivelate grazie al luminol. Appare verosimile che la donna sia stata uccisa oltre due settimane fa. Dall'analisi dei tabulati telefonici è emerso che l'ultima conversazione di Marta Di Nardo, il 4 ottobre, è avvenuta proprio con il vicino di casa. Poco dopo quella telefonata il cellulare è rimasto spento per tutta la giornata, è stato riacceso soltanto per pochi minuti nel tardo pomeriggio, ma senza generare traffico. Ulteriori elementi sono poi stati acquisiti grazie alle testimonianze degli inquilini della palazzina dove abitavano Di Nardo e Livrieri. Il custode, in particolare, ha riferito che i due avevano iniziato a frequentarsi in settembre. Il 9 ottobre il portinaio ha dichiarato di avere visto l'uomo scendere dalla scala D e, domandandogli se la donna fosse tornata, lui aveva detto: «No, però se torna vado a curarla io». Sempre il custode, infine, ha dichiarato di averlo incontrato il 17 ottobre con due valigie: in una vi erano vestiti da donna. Proprio quel giorno, uno dei figli di Marta Di Nardo ne aveva denunciato la scomparsa. I carabinieri avevano tentato di contattare anche Livrieri, ma al suo telefono aveva risposto un tassista, spiegando che l'uomo la sera prima si era fatto accompagnare all'aeroporto di Malpensa e, non avendo soldi per pagare, gli aveva lasciato il suo cellulare.

