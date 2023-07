L’ha aspettata chiuso nell’armadio col coltello in mano 

Cologno Monzese. Ha rubato un mazzo di chiavi, si è nascosto in un armadio in attesa che la sua ex fidanzata tornasse a casa e l'ha aggredita mentre dormiva, «arrabbiato perché parlava di ragazzi» con l'amica che era con lei.

Sono i motivi che hanno portato ad aggravare la posizione di Zakaria Atquaoui, il 23enne reo confesso dell'omicidio di Sofia Castelli, al quale è stata contestata la premeditazione. Ha ammesso di essere geloso, di aver pensato che da quella serata in discoteca Sofia sarebbe potuta rientrare a casa «con un altro». E anche quando si è reso conto che la ragazza era in compagnia solo di un'amica, averla sentita parlare «di ragazzi» lo ha fatto «arrabbiare», tanto da decidere di accoltellarla a morte nel sonno.

Con un dolce tra le mani, Atquaoui ha raccontato di essersi presentato a casa di Sofia venerdì mattina con l'obiettivo di recuperare le chiavi di casa sua.

Lei lo ha accolto in quell'appartamento dove hanno vissuto alcuni anni di relazione, cene in famiglia, periodi di lockdown quando il 23enne era solo, con la madre in Marocco e il padre all'estero, e non si è accorta delle chiavi appese a una parete che l'ex fidanzato si è messo in tasca. Le ha usate quella sera stessa, quando ha deciso di entrare in casa Castelli per attendere il rientro di Sofia che, della sua serata di divertimento con gli amici non ha fatto segreto, pubblicando delle storie sul suo profilo Instagram.

Si è nascosto nell'armadio e ha aspettato. È uscito dal suo nascondiglio con il coltello che già aveva prelevato dalla cucina e l'ha colpita a morte alla gola. Ha avuto «una reazione minima», ha aggiunto parlando di Sofia, mentre l'amica, ancora sotto shock, non si è accorta di nulla. Fino a quando non è stata svegliata dai Carabinieri.

