L’Fmi striglia l’Italia: «Basta sanatorie» 

L'economia italiana ha «resistito bene» agli effetti della guerra in Russia, mostrandosi «resiliente» anche grazie «ai generosi incentivi, incluso il Superbonus». Il Fondo Monetario promuove l'approccio prudente del governo e il suo impegno alla riduzione del debito ritenendo i previsti aggiustamenti di breve termine «adeguati». Ma avverte: la flat tax potrebbe avere effetti negativi sul gettito tributario e sull'equità, ma soprattutto le sanatorie fiscali, così come le soglie all'uso del cash, «non aiutano il fisco». «Accogliamo con il giusto ottimismo e attenzione le valutazioni del Fmi», afferma il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti assicurando che il governo continuerà «sulla strada della prudenza, responsabilità e realismo perseguendo l'obiettivo della riduzione del debito pubblico con l'attenzione verso persone e famiglie più vulnerabili e senza trascurare l'indispensabile crescita per rilanciare l'economia italiana, che mostra la sua solidità e resilienza rispetto agli eventi avversi».

