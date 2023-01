Lezioni leggere per scoprire l’italiano sardizzato 

Rifacendosi agli studi scientifici di Ines Loi Corvetto e Cristina Lavinio, Garau ricorda che «l’italiano regionale è una varietà geografica dell’italiano con caratteristiche sintattiche, morfologiche, lessicali, fonetiche che lo differenziano rispetto a quello che si parla in un’altra regione o zona geografica». L’italiano che si parla in Piemonte è diverso da quello sardo o da quello che si parla in Sicilia. Nel sardo, come in tutte le lingue storico-naturali, addirittura da un paese all’altro, persino nella stessa provincia, ci sono differenze sia a livello fonetico sia a livello lessicale. «Dall’intonazione della voce si coglie subito la provenienza di una persona – aggiunge – una caratteristica dei sardi è quella di raddoppiare le consonanti. Talvolta per un eccesso di ipercorrettismo si tende a togliere la doppia quando invece è necessaria».

Ogni mercoledì sul canale Youtube del Centro (https://www.youtube.com/@CSCUNLAOristano) vengono pubblicate le brevi puntate, realizzate in collaborazione con L’altra cultura, società cooperativa: un ciclo di dieci appuntamenti dal titolo “Già è poco loffio: non fa a vederlo!” per iniziare un percorso lessicale, fonetico, morfologico e sintattico nell’italiano parlato dai sardi. Antonio Ignazio Garau parte proprio dal titolo per illustrare l’iniziativa: quel non fa ad esempio è un uso tipico dell’italiano regionale di Sardegna. «Il verbo fare è un verbo polisemico, ma solo in sardo assume anche il significato di “essere possibile”, mentre l’italiano standard non lo prevede – spiega – è uno dei tanti casi che dimostra la ricchezza del nostro repertorio linguistico, dietro il quale c’è un universo formato dalle varietà di lingua a cui siamo esposti e che emergono, intrecciandosi, nelle nostre espressioni sia quando parliamo e spesso anche quando scriviamo». Il progetto, senza alcuna pretesa correttiva o educativa, intende far sì che i parlanti sardi «abbiano la consapevolezza che si stanno esprimendo in italiano regionale di Sardegna. Possiamo continuare a usare queste espressioni, sapendo però che dietro ci sono contaminazioni di lingue diverse».

Sfumature e spigolature linguistiche specchio della quotidianità. Chi tutto c’era alla partita ? E ancora ho brutta voglia o digli cosa . Quante volte nel parlare di tutti i giorni si sentono o si utilizzano simili espressioni in un italiano fortemente influenzato dalla lingua sarda. È l’italiano regionale di Sardegna, quello su cui il Centro servizi culturali Unla di Oristano ha puntato i riflettori affidando allo studioso e docente di lingua sarda Antonio Ignazio Garau il compito di divulgare una serie di “pillole di linguistica leggera” così come lui ama definirle.

Il progetto

Varietà linguistiche

Rifacendosi agli studi scientifici di Ines Loi Corvetto e Cristina Lavinio, Garau ricorda che «l’italiano regionale è una varietà geografica dell’italiano con caratteristiche sintattiche, morfologiche, lessicali, fonetiche che lo differenziano rispetto a quello che si parla in un’altra regione o zona geografica». L’italiano che si parla in Piemonte è diverso da quello sardo o da quello che si parla in Sicilia. Nel sardo, come in tutte le lingue storico-naturali, addirittura da un paese all’altro, persino nella stessa provincia, ci sono differenze sia a livello fonetico sia a livello lessicale. «Dall’intonazione della voce si coglie subito la provenienza di una persona – aggiunge – una caratteristica dei sardi è quella di raddoppiare le consonanti. Talvolta per un eccesso di ipercorrettismo si tende a togliere la doppia quando invece è necessaria».

Le spie del regionalismo

L’elenco dei modi di dire “spia del regionalismo sardo” sono tantissimi come Antonio Ignazio Garau evidenzia nelle sue chiacchierate divulgative. «Pensiamo alla polivalenza del pronome relativo che (è una persona che ti puoi fidare, anziché di cui; l’anno che mi sono laureato, anziché in cui; il vicino che gli hanno rubato la macchina, invece di a cui) o all’uso della preposizione semplice a davanti al complemento oggetto umano (ho visto a Maria)». E ancora l’uso particolare del gerundio utilizzato per indicare un’azione che si sta per compiere (sto andando a Cagliari, anziché sto per andare a Cagliari) o il suo uso prevalente in Sardegna per indicare l’aspetto progressivo. «Se io domando cosa fai? – sottolinea lo studioso – in italiano standard si può rispondere guardo la Tv o sto guardando la Tv; un sardo quasi certamente dirà sto guardando la Tv». C’è inoltre una grande ricchezza di calchi semantici ovvero termini e modi di dire in italiano calibrati sul sardo: «Solo noi sardi diciamo brutta voglia per indicare la “nausea”, è una chiara traduzione dal sardo gana mala – va avanti – oppure è frequente l’utilizzo di digli cosa per indicare il rimprovero».

Le caratteristiche

Un’altra tipicità è rappresentata dall’antifrasi, ovvero esprimere un concetto con l’esatto opposto: «Ad esempio, se vogliamo dire che una persona ha una bella macchina, diciamo a piedi è rimasto . Oppure sono frequenti espressioni come piccolina la fame per indicare una situazione di estrema povertà – spiega Garau - se di una persona che se la passa bene si chiede come sta, si risponde la testa gli fa male , perché in sardo si dice sa conca di dolit». E ancora, nelle interrogative, la posticipazione dell’ausiliare nelle forme composte: ed ecco il tipico “capito mi hai?”, diventato quasi uno stereotipo; l’uso rarissimo del passato remoto, mentre si prediligono il passato prossimo o il trapassato prossimo (invece in altre regioni, dalla Puglia alla Campania il passato remoto si utilizza anche per indicare un’azione compiuta poche ore prima). In conclusione l’italiano standard esiste solo nella scrittura: «Per i parlanti è un’astrazione, un’aspirazione, una tendenza – sostiene Antonio Ignazio Garau – fondamentale però è conoscerlo e avere la consapevolezza delle innumerevoli sfumature e della ricchezza della nostra lingua». Ed ecco che le pillole di linguistica leggera dello studioso dalla rete arriveranno anche nelle scuole.

