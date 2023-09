Lezioni in tenda tra le polemiche 

Ora che la Protezione civile ha cominciato a montare le tende, insieme montano anche le polemiche: quelle dei genitori dei 180 bambini che lunedì prossimo cominceranno l’anno scolastico dentro tende trasformate in aule (accusano l’amministrazione di «grave ritardo di comunicazione sullo stato di inagibilità della scuola»), e quelle dell’opposizione di centrosinistra a Palazzo Bacaredda («Il Comune lascia indietro i bambini»). Tiene banco il caso della scuola elementare di via Stoccolma: dopo la decisione d’urgenza presa mercoledì sera dal consiglio d’istituto, ieri la Protezione civile ha allestito la prima tenda provvisoria. Un test, per capire come sistemare i banchi, le vie di fuga, gli impianti (elettrico, di illuminazione, di climatizzazione), in vista delle operazioni di montaggio di oggi all’interno del campo da calcetto nel cortile della scuola Regina Elena, che si trova accanto. Obiettivo: allestire entro lunedì prossimo, giorno della prima campanella, la tensostruttura con 10 tende per 10 aule.

Famiglie e docenti

«Le tende rappresentano la soluzione migliore possibile rispetto alle esigenze delle famiglie di avere un unico punto didattico», spiega Marcella Vacca, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di via Stoccolma. «Tutti noi avremmo voluto avere il “nostro” plesso a disposizione», così come era stato stabilito a giugno quando il Comune ha cominciato i lavori, «ma ora dobbiamo riallinearci alle nuove esigenze». Di fronte all’indisponibilità dell’edificio di via Stoccolma, il Comune ha proposto (due giorni fa) due soluzioni, lasciando alla scuola e alle famiglie il compito di decidere: il trasferimento alla Italo Stagno, considerato però irricevibile dopo l’esperienza negativa del 2021 quando un altro problema strutturale all’edificio aveva costretto docenti e alunni a trasferirsi a Selargius, o le tende, appunto. Che sono state scelte, ma tra le polemiche. «Purtroppo dopo due anni ci ritroviamo nella stessa situazione», dice Giuseppe Aquila, presidente del consiglio di istituto di via Stoccolma. «La cosa grave è che fino a due giorni fa nessuno ci aveva messo al corrente della reale situazione. Scegliendo le tende, abbiamo scelto la soluzione meno gravosa, ma la situazione resta grave». Il concetto lo ribadisce Milena Sanna, docente Rsu-Sm di via Stoccolma: «Abbiamo scelto il male minore. I docenti si sarebbero dovuti dividere per fare lezione in via Stoccolma e poi a Is Mirrionis, come anche il personale Ata che garantisce anche la sicurezza dei bambini».

Il Comune

Di fronte al mal di pancia diffuso tra i genitori, l’amministrazione fa sapere che «supportiamo sempre scuola e famiglie, anche nella eventualità in cui dovessero cambiare idea e decidere, in qualunque momento, per il trasferimento alla Italo Stagno», dice il vicesindaco Giorgio Angius. «Oggi si monteranno le tende e lunedì comincerà regolarmente l’anno scolastico», aggiunge. «Abbiamo cercato di mettere la scuola nella condizione di poter fare una scelta tra due possibilità», gli fa eco l’assessora all’Istruzione Marina Adamo durante il sopralluogo nella tenda-scuola. «La soluzione adottata non necessariamente incontra la condivisione di tutti, perché sappiamo che ci sono esigenze diverse. Non tutti i genitori sono d'accordo, noi come amministrazione supporteremo la scuola nelle sue scelte».

Il caso è già finito in Consiglio comunale: con un’interrogazione di Matteo Massa (Progressisti) e una nota di tutto il centrosinistra che accusa il sindaco di «incapacità a pianificare e intervenire per risolvere i problemi in città. A farne le spese questa volta sono gli alunni, il personale e le famiglie della scuola di via Stoccolma. Impossibile terminare i lavori nell'edificio in tempo, così almeno fino alla fine del 2023 la soluzione è quella di emergenza. È inaccettabile che nonostante le promesse non si sia riusciti a terminare i lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico»

RIPRODUZIONE RISERVATA