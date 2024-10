Lezioni di volo nel cielo di Costa Rei 

inviato

Castiadas. «L’emozione del primo volo? Una grande sensazione di libertà». Davide Sforza ha 18 anni, è uno degli aspiranti piloti che hanno scelto l’aviosuperficie di Castiadas per imparare a volare. «Mi piacerebbe fare il pilota d’aereo, ma so che la strada è molto difficile», confessa il liceale cagliaritano che segue le lezioni con Paolo Contini, 55 anni, uno dei fondatori dell’Avio Sardinia Academy, il centro di formazione aeronautica (aggregato all’Aero Club d’Italia) di Oliaspeciosa.

«Dopo tanti anni abbiamo finalmente realizzato questo sogno – commenta – La Provincia del Sud Sardegna, così come l’intera Isola, potrà ora vantare una struttura didattica all’avanguardia, destinata sia ai giovani che desiderano intraprendere la carriera di pilota, sia a chi vuole dedicarsi al volo come attività ricreativa».

Passione per il volo

L’aviosuperficie di Castiadas è nata nel 1995, grazie all’iniziativa di Efisio Contini (oggi 78enne), ex emigrato e appassionato di volo, che una volta tornato in Sardegna ha deciso di realizzare il suo sogno insieme al figlio Paolo. I due lo scorso anno sono stati assolti dopo un lungo contenzioso per la morte nel 2007 di due turisti in fase di atterraggio. Non vogliono parlare una vicenda che per quanto dolorosa non ha fermato l’attività di una pista sterrata ormai frequentatissima. Anche da vip come la cantante Kety Perry e il marito, l’attore Orlando Bloom: i due lo scorso agosto, dopo qualche giorno di vacanza a Costa Rei, con un elicottero partito proprio dall’aviosuperficie di Castiadas, hanno raggiunto il loro maxi yacht. «È stato da noi l’astronauta Maurizio Cheli - ricorda Paolo Contini – ma ci sono anche tanti turisti che scelgono di atterrare qui. L’aviosuperficie in questo modo svolge un grande servizio non solo per il Sarrabus, ma per tutta la Sardegna». Spesso, come accaduto nei giorni scorsi, la pista di Oliaspeciosa diventa un set di moda. Fotografi, registi, truccatori, modelli e modelle hanno invaso hangar e pista per realizzare gli scatti della collezione estiva 2025 di un’azienda veneta di abbigliamento e accessori.

Le opportunità

«Oggi c’è una grande richiesta di piloti – aggiunge Contini – certo, non è un percorso facile, ma adesso anche qui nel Sarrabus per i ragazzi c’è la possibilità di frequentare una scuola di volo. In prospettiva ci sono molte opportunità di lavoro». Ne sono convinti anche Manuel Etzi e Michele Cappellari dell’Avio Sardinia Academy. «Tutti possono volare – commenta – bisogna studiare, ci vuole disciplina e tanta passione. Il volo è davvero alla portata di tutti e negli ultimi anni è in continuo aumento il numero di persone che decidono di prendere brevetti e licenze. I costi sono accessibili e in soli sei mesi si riesce a ottenere il primo brevetto. Rispetto a tanti anni fa oggi si vola con grande sicurezza. La tecnologia ci viene incontro». Anche a Oliaspeciosa nell’hangar c’è un modernissimo simulatore di volo che viene utilizzato non solo dagli allievi, ma anche dai piloti più esperti. «Ormai è uno strumento indispensabile per la formazione», taglia corto Paolo Contini.

Il sogno nel cassetto

La scuola di volo ormai è una realtà. Ma i soci dell’Avio Sardinia Academy hanno un altro sogno. «I progetti sono numerosi e ambiziosi. Forse il più significativo è un corso di formazione al volo delle persone diversamente abili – spiegano – abbiamo già organizzato una giornata e tanti amici hanno risposto al nostro appello. Ormai esistono velivoli, opportunamente modificati per essere pilotati senza l’uso delle gambe». Per Manuel Etzi «si tratta di abbattere un altro muro di disuguaglianza, che vede ancora oggi i piloti come superuomini, dotati di parametri fisici che, in molti campi professionali e sportivi, sono ormai superati».

