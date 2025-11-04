VaiOnline
Via Brigata Sassari.
05 novembre 2025 alle 00:17

Lezioni di Risiko! per esperti e principianti 

Tutti pazzi per il Risiko!. Cresce l’interesse in città per il famoso gioco da tavolo e ci si prepara a un altro appuntamento in programma poco prima delle festività, promosso per affinare le proprie strategie: giovedì 18 dicembre alle 18 lo Spazio Michelangelo Pira in via Brigata Sassari ospiterà la SKuola di RisiKo!, organizzata dal RisiKo! Club Ufficiale “Sardegna” di Quartu Sant'Elena, con il patrocinio del Comune di Quartu. L’iniziativa è gratuita.

I giocatori del club illustreranno la storia del gioco e un ripasso sulle regole prima di entrare nel merito approfondendo le strategie per provare a vincere. La partecipazione alla SKuola di RisiKo! è aperta a tutti. Anche chi non ha mai partecipato a nessuna sfida ma ha interesse a capire le dinamiche di gioco e/o vuole imparare qualche strategia può partecipare all’iniziativa. Per l’iscrizione è possibile rivolgersi allo Spazio Michelangelo Pira. Il RisiKo! è un gioco di strategia avvincente che conta appassionati di tutte le età, in tutta Italia, anche fuori dai nostri confini. Si svolge su una mappa mondiale suddivisa in territori occupati da armate. Lo scopo è il raggiungimento di un obiettivo predefinito, segreto e diverso per ciascun giocatore, che può consistere nella conquista di un certo numero di territori, nell’occupazione di due o più continenti o nell’eliminazione di un giocatore avversario.

